КИУ предлагает принять специальный закон для проведения одновременных парламентских и президентских выборов

Киев. 7 апреля. УНИАН. Комитет избирателей Украины предлагает принять специальный закон для проведения одновременных парламентских и президентских выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

По его словам, КИУ считает, что проведение одновременных выборов Президента вместе с досрочными выборами народных депутатов могло бы стать выходом из политического кризиса и качественно обновить украинский политикум.

Однако, по мнению КИУ, проведение таких выборов возможно только в результате консенсуса политических сил, представленных в парламенте, и только при условии изменения избирательного законодательства.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что при существующем избирательном законодательстве проведение одновременных парламентских и президентских выборов практически невозможно.

“Как выход КИУ предлагает принятие разового специального закона, который бы регулировал проведение таких выборов”, – сказал он.

По словам председателя КИУ, данный закон должен содержать две составляющие. С одной стороны, там должна быть “политическая” часть, в которой речь идет о выборах народных депутатов по открытым спискам, а с другой – выписана процедура проведения одновременных выборов.