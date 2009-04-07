КИУ считает проблематичным проведение одновременных выборов Президента и парламента до 25 октября

Киев. 7 апреля. УНИАН. Комитет избирателей Украины считает проблематичным проведение одновременных выборов Президента и парламента до 25 октября.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

По его словам, это потребует решения целого ряда технических и организационных проблем, в частности, внесения соответствующих изменений в бюджет.

Он заметил, что введение новой избирательной системы и проведение одновременных выборов предусматривает тщательную подготовку и дополнительное обучение членов избирательных комиссий, формирование реестра избирателей и тому подобное.

А.ЧЕРНЕНКО добавил, что до 25 октября реально наполнить и “запустить” единый реестр избирателей, однако его качество не будет идеальным.

Он убежден, что в случае проведения выборов раньше, чем 25 октября 2009 года, выборы нужно проводить по обычным спискам избирателей, невзирая на все связанные с этим проблемы.