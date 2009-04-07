КИУ призывает парламентариев как можно скорее рассмотреть изменения к избирательному законодательству

Киев. 7 апреля. УНИАН. Комитет избирателей Украины призывает парламентариев как можно скорее рассмотреть изменения к избирательному законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, изменения к избирательному законодательству большинство парламентариев рассматривает сквозь призму своих узкопартийных интересов, а не с точки зрения интересов общества. “Главным критерием политических сил в подходе к избирательной реформе является обеспечение самого широкого представительства собственных фракций в будущем парламенте”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что на сегодняшний день в ВР зарегистрировано 8 законопроектов, которыми предлагается внедрение в Украине системы выборов народных депутатов по открытым спискам, однако их рассмотрение, по мнению председателя КИУ, тормозится партийными лидерами.

КИУ призывает профильный комитет ВР безотлагательно приступить к рассмотрению законопроектов об изменении избирательного законодательства. А.ЧЕРНЕНКО считает, что поддержанные комитетом законопроекты необходимо вынести на рассмотрение на пленарном заседании 14-17 апреля, поскольку после этого долго не будет пленарных заседаний. “Если этого не произойдет, то мы призываем народных депутатов отказаться от каникул, пока они не решат вопрос избирательной реформы”, – добавил он.