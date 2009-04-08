Христианское общество украинцев в Италии считает, что Украина должна отменить безвизовый режим для граждан стран ЕС

Киев. 8 апреля, УНИАН. Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ считает, что Украина должна отменить безвизовый режим для граждан стран Европейского Союза.

Об этом О.ГОРОДЕЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Я за то, чтобы вводились визы для Евросоюза, и нет в этом абсолютно ничего плохого. Это не является недружественным жестом. В мире есть понятие взаимности. Когда мы 5 лет ждали и взаимности нет, то абсолютно нормально, когда вводятся визы. Это бы наполнило бюджет консульских учреждений, которые сейчас страдают от недостаточного финансирования”, - считает он.

О.ГОРОДЕЦКИЙ также высказался против сокращения финансирования дипломатических учреждений Украины за рубежом. “Вместо развития украинских дипломатических учреждений в странах массового проживания граждан Украины наблюдается сокращение штатных единиц и уменьшение их финансирования”, - сказал он.

В частности, по словам О.ГОРОДЕЦКОГО, в Италии работают три консульских учреждения - в Риме, Неаполе и Милане, которые обслуживают свыше 600 тысяч украинских граждан. “Выполняя 20 тысяч консульских действий в год, ежедневно принимая 150-200 граждан, в 2008 году в этих учреждениях произошло сокращение двух дипломатов, и сейчас они имеют в своем штате только по три дипломата. Поэтому нельзя говорить об эффективной защите прав украинцев за рубежом”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Секретариате Президента Украины не исключают, что Украина может изменить порядок въезда граждан Европейского Союза, если Европа не будет улучшать визовый режим для украинцев.