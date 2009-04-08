Политолог считает, что решение о выходе из “Единого центра” днепропетровский губернатор Бондарь принял самостоятельно

Киев. 8 апреля. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ самостоятельно принял решение о выходе из партии “Единый центр”, и на его позицию никто не влиял.

Об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя сообщения в СМИ о том, что В.БОНДАРЬ прекратил членство в партии якобы по настоянию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По мнению В.КАРАСЕВА, В.БОНДАРЬ “хотя и молодой губернатор, но он все же самостоятельный политик”, потому вряд ли кто-то руководил его действиями, и решение о выходе из партии он принимал самостоятельно.

Относительно того, чем вызван такой шаг одного из активнейших членов “Единого центра”, то, считает политолог, такие процессы свидетельствуют об эволюции отечественных политических партий и их трансформации из “персональных команд лидеров” в “организации с организационной дисциплиной, со своей идеологией, внутрипартийной демократией и тому подобное”.

Таким образом, считает В.КАРАСЕВ, прекращение В.БОНДАРЕМ членства в этой партии является “проявлением того, что “Единый центр” становится самостоятельной политической партией – если есть какие-то другие мнения, то политик должен или уйти, или его просто попросят”. Возможно, добавил он, днепропетровскому губернатору было “некомфортно“ в “Едином центре”, где исповедуется жесткая партийная дисциплина, и он решил искать более приемлемую для себя политическую силу.

Эксперт не исключил, что вскоре В.БОНДАРЬ может пополнить ряды “Народного Союза Наша Украина”, что станет началом возрождения этой партии, особенно учитывая перспективу возможных досрочных парламентских выборов. В то же время, вероятность создания нового политического проекта с участием В.БОНДАРЯ политолог подверг сомнению.

По словам В.КАРАСЕВА, новый проект потребует “раскручивания”, получения общественного признания, а “Наша Украина” уже имеет свою политическую нишу, и только нужно “немного поднять” ее рейтинг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, отечественные СМИ со ссылкой на источники в Секретариате Президента распространили информацию о том, что В.БОНДАРЬ вышел из “Единого центра” якобы по настоянию Президента В.ЮЩЕНКО. Недоразумение с руководством “Единого центра” у В.БОНДАРЯ возникло в конце марта после публикации его интервью в журнале "Профиль", в котором политик высказался о необходимости создания нового политического проекта, сообщили СМИ.

3 апреля В.БОНДАРЯ освободили от должности заместителя председателя партии.

7 апреля он написал заявление о выходе из “Единого центра”.