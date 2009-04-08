Большинство экспертов считают, что кандидат в Президенты должен быть партийным - опрос

Киев. 8 апреля. УНИАН. Большинство отечественных политических экспертов считают, что претендент на президентский пост должен принадлежать к политической силе и быть партийным кандидатом.

Такие результаты экспертного опроса обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института глобальных стратегий Ульяна КИРИЕНКО.

Что касается модели президентских выборов, отметила она, то 87,5% опрошенных экспертов выступают за сохранение прямых всенародных выборов Президента и только 12,5% - за выборы главы государства в парламенте.

“При этом 53,1% экспертов считают, что претендент на президентскую должность должен быть партийным кандидатом, а 31,3% - беспартийным”, - сообщила У.КИРИЕНКО.

Комментируя вышеупомянутые результаты, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ отметил, что раньше в экспертной среде доминировало мнение, что Президент должен быть “надпартийным или внепартийным”. Однако с учетом событий, которые происходят, отметил он, точка зрения экспертов изменилась, и они считают, что Президент должен все же быть в партии, а партии будут использовать президентские выборы для своего “раскручивания”.

По мнению политолога, “партия без президентского кандидата – это не партия”, и таковым является опыт развитых европейских стран со смешанной формой государственного правления (например, Франции).

Сейчас же, сказал В.КАРАСЁВ, согласно Конституции Украины и действующему законодательству кандидат в Президенты должен быть беспартийным.

Экспертный опрос “Изменения и тенденции в развитии украинских политических партий” был проведен Институтом глобальных стратегий 23 марта - 6 апреля. В нем приняли участие 32 эксперта из разных регионов Украины - политологи, социологи и представители партийных организаций всех парламентских политических сил, Социалистической партии и ВО “Свобода”.