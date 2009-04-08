Добро пожаловать в Венгрию!

Эта маленькая европейская страна по праву может гордиться своей историей и самобытной культурой. В Венгрии сохранилось большое количество уникальных памятников истории и архитектуры. Это памятники времен Римской империи, периода турецкого владычества, великолепные дворцы и замки средневековья. Старинные замки, бастионы, крепости, дворцы и церкви поражают своей красотой и великолепием. Не случайно восемь культурных и природных объектов Венгрии объявлены ЮНЕСКО частью всемирного культурного наследия.

Визитной карточкой Венгрии является ее столица – Будапешт, один из красивейших городов мира, и самое большое озеро Центральной Европы – Балатон.

Неповторимы и другие города Венгрии, а особенно богаты памятниками и музеями Вышеград, Эстергом, Сентендре, Эгер.

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Венгрия славится своими термальными купальнями, поэтому эту страну по праву называют страной лечебных вод. Более чем в ста населенных пунктах расположены более 1000 термальных объектов. Только в Будапеште более 100 минеральных и термальных источников! Вся страна – это особый комфортабельный бальнеокурорт, славящийся SPA-отелями, где можно пройти курс лечебных, оздоровительных и косметологических процедур.

Уникальна природа Венгрии – здесь огромное количество солнечных дней в году и благоприятный, почти средиземноморский климат. Все это делает отдых особо комфортабельным и приятным.

Особого внимания заслуживает венгерская кухня, которая всегда завораживала гурманов своим разнообразием, а также знаменитые венгерские вина, которые издавна считаются «жидким золотом» страны. По неофициальным данным венгерская кухня занимает третье место в мире после французской и китайской. Для нее характерны богатство вкуса и гармония сочетаний. Всем известны венгерский суп-гуляш, куриный «паприкаш», уха «халасле» и куриный суп «Уйхази». Любителям сладкого рекомендуется слоеный пирог (штрудель) с вишней, творогом или маком. Очень популярна фруктовая водка палинка из абрикосов, груши или сливы, полезен бальзам «Уникум».

Предметом настоящей национальной гордости являются великолепные венгерские вина из 22 винодельческих регионов страны, особенно знаменито токайское.

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Главная достопримечательность Венгрии – это, конечно же, неповторимый Будапешт, одна из красивейших столиц мира и единственная, носящая статус города-курорта.

Будапешт состоит из двух основных частей, разделенных Дунаем – Буды на правом и Пешта на левом берегу. Обе части исторически развивались как два самостоятельных города. Старая Буда известна со II века как римское военное поселение Аквинкум. Первые сведения о Пеште относятся к началу ХIII века.

История города не могла не сказаться на его архитектуре, которая очень интересна, разнообразна и богата. Среди исторических и архитектурных памятников Будапешта есть остатки терм, акведуков, укреплений, амфитеатров и других сооружений римских времен. Им более 2 тысяч лет. Сохранились и построенные 400 лет назад турецкие купальни. Нашествие монголов, длительное турецкое иго и ряд стихийных бедствий уничтожили большую часть средневековых сооружений Будапешта. Самый грандиозный памятник средних веков – церковь Матяша (ХIII век). Памятник архитектуры ХIХ века – королевский дворец в Буде. Архитектурный облик Будапешта определяется почти целиком сооружениями ХIХ века в стиле барокко и классицизма. Поражают и насыщенные специфическим венгерским колоритом здания в стиле модерн, возведенные в конце ХIХ века. Исключительные природные условия города способствовали созданию импозантного архитектурного центра города, включающего часть набережных, обстроенных крупными общественными зданиями и дворцами.

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Существенной частью этого архитектурного ансамбля являются мосты через Дунай, принадлежащие к лучшим городским мостам новейшего времени (цепной мост Ланцхид, мост Маргит).

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Крупные общественные и правительственные здания ХIХ века эффектны и парадны, в их архитектуре присутствует модная в то время эклектика (Парламент, Опера, Национальный музей, Новая ратуша). Характерной особенностью архитектурного Будапешта является обилие статуй и монументов, украшающих улицы, площади и парки города.

Сегодняшний Будапешт – не только город-музей, это еще и город музеев. Здесь находятся 237 памятников искусства разных эпох, 223 музея и художественные галереи, 35 театров, 12 концертных залов и 2 оперных театра.

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Будапешт не зря называют городом-курортом. Здесь действуют около 130 термальных источников и около 50 прославленных будапештский купален с лечебной водой. Самые известные из них – купальни «Геллерт» и «Сечении». Первые купальни построили еще древние римляне. Другие построены во времена турецкого владычестваю Сейчас в городе действует множество лечебных центров, в которых можно принимать водные процедуры в бассейнах с термальной водой или воспользоваться баней и сауной. Многие из них расположены прямо в гостиничных комплексах. По своей целительной силе они не уступают источникам Баден-Бадена.

Будапешт также является раем для гурманов и любителей шопинга. Многочисленные рестораны, кафе, бары, а также огромные комплексы торговых центров всегда к услугам туристов.

В Будайской крепости, возле церкви Матьяша и Рыбацкого Бастиона, в залах отеля Хилтон Будапешт всемирно известный Сабо Марципан открыл международную кулинарную выставку. Среди множества чудес можно осмотреть марципановую скульптуру королевы Сисси в натуральную величину, церковь Матьяша, Рыбацкий Бастион, калочанские кружева, гобеленовую мебель, а также единственный в своем роде кактусовый лес. Удивительные сказочные сцены детского мира и многие другие марципановые произведения, изготовлены с большим профессиональным мастерством, обогревают сердце и радуют глаз.

Вторая визитная карточка Венгрии – Балатон – самое пресноводное озеро Центральной Европы. Его площадь составляет около 600 кв. км., протяженность береговой линии – 195 км., ширина колеблется от 1,5 до 14 км., средняя глубина всего 3,5 м., а от пологого южного берега можно идти по мелководью не одну сотню метров. Но в самом глубоком месте у полуострова Тихань на северном берегу – глубина достигает 11 метров. Балатонское лето длится с середины мая до середины сентября. Вода в озере летом прогревается до +24-26С. Целебные, слегка щелочные, воды Балатона и его шелковистый ил благотворно влияют на состояние нервной системы. Дно озера, особенно на мелководье южного берега, покрыто мелким бархатистым песком, поэтому купаться в Балатоне – одно удовольствие.

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Для всего южного побережья Балатона характерно пологое песчаное дно, которое обеспечивает идеальные условия для отдыха семей с детьми. За прибрежными пляжами раскинулись уютные тенистые парки и аллеи для прогулок.

Еще один знаменитый курорт Венгрии – Хевиз. Расположен в 200 км от Будапешта и в 5 км. от озера Балатон. Первое официальное упоминание о термальном озере и лечебных свойствах воды было сделано в 1769 году, а в начале ХIХ века около озера построили таверну, гостиницу, здание для приема больных. Конюшню. Постепенно Хевиз становится одной из важнейших лечебниц Европы.

Озеро уникально и по свои размерам, и по химическому составу воды. В Евпропе – единственное, а на планете – второе. Ежедневно в озеро поступает 60-80 млн. литров воды. Температура воды +35-36С на дне и +28-30С у поверхности. В самые холодные зимние месяцы температура воды не опускается ниже +26С, а за 28 часов она полностью обновляется. Площадь озера 4,7 га, глубина достигает 38,5 м. Вода постоянно находится в движении, поэтому во всех точках озера температура воды одинакова. В озере, ввиду высокой температуры, почти нет растительного и животного мира. В верхних слоях воды водятся рыбки величиной 2 см, а более ста лет назад были завезены из северной Индии розовые лотосы.

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Вода в озере относится к радиоактивным термальным водам и позволяет успешно лечить заболевания опорно-двигательного аппарата. Благоприятное влияние вода оказывает на людей в посттравматический период, а также лечит некоторые гинекологические заболевания, улучшает состояние кожи. Бактериальная флора ила выделяет слабый антибиотик, поэтому в озере не встречаются болезнетворные бактерии. Минеральные источники Хевиза пригодны и для питья, при помощи воды лечат хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Наряду с положительным влиянием термальной воды на организм человека, есть и противопоказания. Термальные воды непригодны для обыкновенного пляжного купания в связи с выраженным биологическим действием. Не рекомендуется находиться в воде дольше 30 минут. Долгое пребывание в воде вызывает повышенную нагрузку на сердце и систему кровообращения. Строго запрещается перед купанием употреблять алкогольные напитки. Людям, перенесшим инфаркт, страдающим гипертонией, онкозаболеваниями и астматикам купание в озере противопоказано. Кроме этого, детям, не достигшим 14 лет, не рекомендуется принимать длительные водные процедуры, дабы избежать влияния воды на гормональную систему.

В настоящее время в г. Хевиз проживает 6 тыс. жителей. Развитие города определяется, прежде всего, наличием термального озера. В городе имеется большое количество гостиниц, пансионатов, частных отелей, число мест в которых достигает 10000. Хевиз является популярным курортом и летом, и зимой. Близость Балатона и г. Кестхея предоставляет широкие возможности для занятий спортом и культурного отдыха. Большой популярностью пользуются фестивали вина, пива, выступления цыганских ансамблей, фольклорных групп, вечера оперетты, уличные балы, футбольные матчи.

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Венгрия – идеальное место для отдыха, путешествий, делового туризма, лечения в любое время года. С каждым годом эта страна привлекает все больше туристов: знаменитое венгерское гостеприимство и отличный сервис обеспечили этой стране всемирную славу и никогда не пресытят даже тех, кто побывал здесь не один раз.

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