Всеукраинский союз обманутых вкладчиков готов согласиться на отсрочку до 2011 г. выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР

Киев. 9 апреля. УНИАН. Всеукраинский союз обманутых вкладчиков готов согласиться на отсрочку до 2011 года выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. Об этом заявил председатель союза вкладчиков Богдан РАФАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Учитывая обязательства нашей страны перед финансовыми донорами и в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, мы, со своей стороны, идем навстречу правительству и готовы заключить с ним соглашение о временной отсрочке (ориентировочно, до 1 февраля 2011 года ) возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка бывшего СССР…», - говорится в открытом обращении Всеукраинского союза обманутых вкладчиков.

Кроме того, союз обратился к руководителям страны с предложением «решительно и настоятельно требовать от правительства Российской Федерации возвращения средств в сумме 183,305 млрд. рублей (советских), которые, согласно Договору о ликвидации Сберегательного банка СССР от 30 октября 1991 года, подписанного в Москве руководителями 13 республик (прибалтийские республики его не подписали), перешли к Украине, в том числе и 84,3 млрд. руб. как межбанковского кредита, который предоставило руководство Сберегательного банка Украины Министерству финансов СССР и Государственному банку СССР под 7% годовых».

Как сообщалось, в июне 2008 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров Украины затронуть перед Российской Федерацией вопрос об урегулировании взаимоотношений по вопросам распределения между государствами обязательств Сберегательного банка СССР перед гражданами и возвращении Украине 84,3 млрд. руб., которые на 1 января 1991 года были аккумулированы в Сберегательном банке СССР и являются собственностью граждан Украины.