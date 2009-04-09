В Киеве 21-23 августа состоится этап Кубка мира по вейкбордингу’2009

Киев. 9 апреля. УНИАН. В Киеве 21-23 августа в Киеве состоятся соревнования этапа Кубка мира по вейкбордингу’2009 “Ukrainian Wake Park World Series 2009”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Украинской федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Юрий ЗОЗУЛЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, соревнования будут проходить на базе воднолыжной канатной дороги вейк-парка «X-Traction» (парк Дружбы народов). Организаторами соревнований выступают Украинская федерация воднолыжного спорта и вейкбординга, Всемирная Ассоциация вейкбординга (World Wakeboard Association, WWA) при содействии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как отметил Ю.ЗОЗУЛЯ, Украина получила право на проведение Кубка мира по вейкбордингу во второй раз. По его словам, международные эксперты и спортсмены высоко оценили организацию Украинской федерацией воднолыжного спорта третьего этапа Кубка мира по вейкбордингу, который состоялся в 2008 г. Они отметили, что соревнования были проведены на самом высоком организационном уровне и стали одним из чрезвычайных событий по уровню организации. Участники соревнований и официальные представители Всемирной ассоциации вейкбординга (WWA) высоко оценили уровень технического обеспечения соревнований, а также развлекательную программу, которая сопровождала мероприятие. Исходя из этого, WWA предоставила право Украине на проведение в этом году соревнований одного из этапов Кубка мира. В целом соревнование Кубка будут проходить в пять этапов, которые будут проводиться в странах Европы и Азии.

По словам Ю.ЗОЗУЛИ, после прошлогодних соревнований Киевский экстрим-парк «X-Traction» получил хорошую популярность во всем мире среди вейкбордистов, поэтому сейчас ожидается, что в столицу Украины их приедет значительно больше, чем в прошлом году.

“Вся Европа, все спортсмены-райдеры Европы, Азии, Америки стремятся попасть на эти соревнования. Мы ожидаем в этом году свыше 25 стран, мы ожидаем в этом году больше 100 участников. Мы уверены, что это будет очень яркое шоу. Мы к нему готовы. Есть все необходимые для этого условия”, - отметил В.ЗОЗУЛЯ.

В Киеве соревнования будут проводиться в 4-х категориях: Junior (принимают участие дети до 16 лет), Open Men (принимают участие все желающие: мальчики, ребята, мужчины без ограничений по возрасту), Open Woman (принимают участие все желающие: девочки, девушки и женщины без ограничений по возрасту), Wakeskate (принимают участие представители нового экстремального направления - вейкбординга).

Ю.ЗОЗУЛЯ также поинформировал, что вейкбординг хотя и является очень “молодым” видом спорта для Украины, в то же время очень перспективным, популярным и развивается очень быстрыми темпами. Он выразил уверенность, что за несколько лет сеть специальных для этого бассейнов с канатными дорогами будет открыта в ряде городов, в частности, есть уже соответствующие проекты в Керчи, Харькове, Днепропетровске.

На вопрос, какие результаты наших спортсменов могут ожидать украинские болельщики на соревнованиях нынешнего Кубка, председатель Федерации уверенно заявил, что среди детей – это обязательное призовое место, а в категории Open Men – место в первой десятке лучших.