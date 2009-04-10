«Газета по-киевски" 8 апреля провела web-конференцию «Нарушения в рекламе. Как избежать штрафов?»

8 апреля 2009 года на Интернет-портале "Газеты по-киевски" состоялась web-конференция «Нарушения в рекламе. Как избежать штрафов?»

На вопросы аудитории отвечали приглашенные експерты - специалисты в своих отраслях: Максим Лазебник (исполнительный директор ВРК), Борис Даневич (адвокат АК «Паритет», член Экспертной комиссии при ВРК), Олег Кобельков (начальник отдела контроля рекламы департамента потребительской политики и рекламы Госпотребстандарта Украины) и Оксана Кондратьева (начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины). Организатор конференции Медиагруппа «ПрессЦЕНТР», совместно с ВРК.

Вопрос: Господа, а почему за последние пару месяцев так много некачественной рекламы появилось на бордах? Просто стенгазеты какие-то...

Максим Лазебник: Есть такая тенденция. Вызвано это безденежьем индустрии, когда рекламодатели пытаются за копейки или бесплатно получить креативный или творческий продукт, а собственники щитов готовы его разместить. Эффект от такой рекламы отрицательный. За хороший качественный креатив нужно платить.

Вопрос: Недавно ехала по житомирской трассе на машине и очень сильно удивилась, когда на одном из бордов увидела нарисованную цифру в красном кругу... Сначала решила, что это дорожный знак, но, только проехав рекламный носитель, поняла, что видела нарушение закона о рекламе. Кто следит за тем, как выполняется закон и куда можно обращаться в таких случаях, чтобы обратить внимание контролирующих органов?!

Олег Кобельков: Надо обращаться в Госпотребстандарт Украины, по телефону 528-54-83. При этом нужно четко сообщить место рекламы. Госпотребстандарт имеет региональные органы, контакты которых можно узнать на нашем сайте www.dssu.gov.ua. Они также правомочны привлекать к ответственности за нарушение закона.

М.Л.: Законом "О рекламе" действительно запрещено имитировать дорожные знаки, однако каждый конкретный сюжет нужно рассматривать индивидуально и то, что увидели Вы, не факт, что это нарушение Закона.

Вопрос: Работаю в прессе и постоянно читаю или просто просматриваю глянец конкурентов. Очень часто наталкиваюсь на макеты, где не стоит пометка "реклама" (вообще никаких обозначений). А журналы одни из самых рейтинговых... Как объяснить такое явление? Правомерны ли действия редакций?

Борис Даневич: Ст. 9 Закона "О рекламе" гласит, что реклама должна быть отделена от информации. Между тем, если разворот содержит только рекламу, то совсем не обязательно, что бы в нем была пометка о рекламе. Отдельные требования Закон выдвигает только к информационным, редакционным и авторским материалам, в которых содержится рекламная информация и в отношении которых могут возникать сомнения, реклама это или нет. Когда макет вынесен за рамки материалов, то это требование не применяется. Такие макеты рекламодателя могут сопровождаться пометкой о рекламе по желанию.

Олег Кобельков: Да, контролирующие органы в практике используют именно этот подход.

М.Л: Наверное, Мария, Вы работаете в российском издании - в российском Законе "О рекламе" есть требование, чтобы вся реклама сопровождалась отметкой. Какая хорошая у Вас работа - читать глянцевые журналы :)

Вопрос: Можно ли как-то обойти запрет на использование в наружной рекламе видов Киева? Это серьезное нарушение? Какие предусмотрены штрафы и как часто реально отслеживают и взимают? Спасибо.

Олег Кобельков: Действующее законодательство Украины не содержит норм с запретом размещения рекламы с видами Киева, как впрочем, и других городов нашей страны.

Б.Д.: Есть приказ управления охраны памятников КГГА №180 от 28.10.2002, который определяет, каким образом можно получить разрешение на использование символики Киева. Речь идет об официальных символах, а не видах столицы.

Вопрос: Скажите, а после решения парламента о выборах президента 25 октября, начали партии бронировать рекламные площади? Или еще ждут? На выборах насколько подорожает реклама?

М.Л.: Насколько мне известно, масштабного бронирования еще не произошло, к сожалению. Пока реклама сильно подешевела и, дай Бог, чтобы она хоть на сколько-нибудь подорожала. Пока что тенденция обратная. Хотя, в апреле текущего года по доходам мы уже вышли на уровень апреля прошлого.

Вопрос: Есть Закон про рекламу, в котором говорится о том, что на рекламных бордах вся информация должна быть написана на украинском языке. А что делать в том случае, если борд уже напечатали и повесили на русском языке (реклама новостройки). Существует ли какие-то стандарты для "доклейки" на борд перевода русских слов на украинский язык?

М.Л.: В Законе "О рекламе" нет прямых запретов использования русского языка. Но есть норма, которая отсылает на языковое законодательство. Это целый перечень нормативных актов - от Конституции до законов УССР. Однозначного ответа в связи с заполитизированностью вопроса нет. Всеукраинская рекламная коалиция рекомендует давать всю рекламу на украинском языке или включать украинский перевод русского текста. Норматива о величине букв перевода нет.

Б.Д.: Лучше доклеить, хотя норм нет.

Олег Кобельков: Есть такая "Ухвала Вищого Адміністративного суду України від 3.07.08 р., якою підтримане рішення одного з управлінь у справах з захисту споживачів щодо накладення штрафів за використання в рекламі неукраїнської мови". Очень интересно, что всегда, когда идет разговор о языках, рекламодатель ссылается на Европейскую Хартию о языках национальных меньшинств. Однако суд признал Хартию актом международного права, который содержит только цели и принципы.

Вопрос: Максим, с нетерпением ожидаем Ваш прогноз рекламного рынка на 2009 год с учетом кризисных поправок и погрешностей. Ведь мнения уже различны, но определенные тенденции очевидны

М.Л.: В декабре 2008 года мы опубликовали один из вариантов развития рынка. Тогда же мы пообещали по итогам первого квартала 2009 года выпустить прогноз. Сейчас собираются итоги первого квартала и думаю, что на следующей неделе мы будем готовы опубликовать прогноз. Уже понятно, что наш декабрьский вариант развития событий был слишком оптимистичным.

Вопрос: На каком языке можно размещать рекламу в русскоязычном издании?

М.Л.: Мы возвращаемся к вопросу о языках - более политическому, чем экономическому. По мнению Всеукраинской рекламной коалиции, существует юридическая коллизия. Закон "О печатным СМИ" обязывает при регистрации указывать язык издания. Если в регистрационном свидетельстве указан язык издания "русский", то по нашему мнению, реклама может выходить на русском. При этом, естественно, может быть и украиноязычная реклама. В бесплатных изданиях мы бы рекомендовали всю рекламу давать на украинском языке.

Вопрос: Підприємство на своєму сайті використало неналежні йому об’єкти авторського права для реклами власної продукції, а потім змінило «картинку» сайту. Чи може збережена веб-сторінка бути належним доказом незаконного використання суб’єктом підприємницької діяльності об’єктів авторського права?

Б.Д.: Найімовірніше суд не прийме в якості доказу збережену Вами веб-сторінку. Водночас, суди розглядають висновки Інститутів судових експертиз, в якіх відображено інформацію, збережену з веб-сторінок, а також висновки спеціалізованого підрозділу МВС України.

Оксана Кондратьева: Если речь идет о конкурентной борьбе или действиях ваших конкурентов, то в таких случаях обращайтесь в Антимонопольный комитет Украины. Но обращаться нужно по - быстрее, потому что комитет должен успеть зафиксировать эту страницу. Такие дела уже есть у нас и по ним приняты решения, когда веб - страница была принята как доказательство. В Законе "О защите от недобросовестной конкуренции" устанавливается ответственность за неправомерное использование чужих рекламных материалов.

Вопрос: Уважаемые рекламисты, а вы жалеете, что запретили рекламировать водку на билл-бордах? Сколько денег на этом потеряли вы лично и рекламный рынок, в общем?

М.Л.: Встречный вопрос: как вы думаете, сколько людей стали алкоголиками от виски, шампанского, рома, джина в Украине? Или все-таки спиваются дешевым не рекламируемым суррогатом? Лично я на рекламе водки не потерял. Но рекламный рынок потерял порядка 25 миллионов гривен в ценах прошлого года. Люди пьют, а потом закуривают, когда получают зарплату, когда празднуют день рождения, когда плохая погода, хорошее настроение - в не зависимости от того, что рекламируется на щите. Я лично, как гражданин, за то, чтобы запретить полностью рекламу табака и алкоголя. Только вопрос - уменьшиться ли количество пьющих и курящих людей? И если нет, то почему госбюджет и владельцы билл-бордов должны терять деньги?

Вопрос: До сих пор город усыпан бордами: "С 8 марта дорогие женщины. Компания "такая-то"… Вчера, вообще, наблюдала борд: "31 декабря. Новогодняя акция в нашем магазине..." и ёлочки, снежок... Кто должен следить за снятие "картинок" после рекламной кампании? Или ободранные и облезшие от дождя и ветра борды будут стоять до следующего нового года?

Б.Д.: Это договорные отношение между агентствами и рекламодателями - договором определяется, кто платит за снятие рекламы или переклеивание. Также городское управление по вопросам благоустройства контролирует вопрос эстетичного вида рекламного носителя.

М.Л.: Так как есть коммунальные платежи за рекламные плоскости, владельцам носителей выгоднее, чтобы хоть что-то висело на бордах, чем они бы пустовали. Тогда они должны платить больше.

Вопрос: Не хотела, но вынуждена была поменять оператора мобильной связи из-за навязчивой и не контролируемой рекламы, которая приходила по смс, даже ночью!!! Можно ли было как-то повлиять на кол-во приходящей рекламы или отказаться от нее вообще?

Олег Кобельков: Еще в 2006 году в Верховную Раду поступил правительственный законопроект, разработанный Госпотребстандартом. Одна из норм запрещала рассылку рекламных сообщений владельцам мобильных телефонов без их согласия. К сожалению, законопроект не принят. Ваше обращение говорит о том, что к этому вопросу надо вернуться.

Вопрос: Почему по ТВ идёт насильная реклама, и наглым образом прерывается фильм? Передача и половина времени идёт на рекламу? Прошу вас, не издевайтесь над людьми это же не солдат в армию насильно сгонять!

М.Л.: Я считаю, что когда идешь по улице надо смотреть по сторонам, а не опускать в голову - можно споткнуться:) А по поводу прерывания фильмов рекламой - возмущение разделяю. Самому страшно не нравится - в это время я возмущенно вяжу себе носки.

Олег Кобельков: Нормы продолжительности рекламы и прерывания фильмов в Украины такие же, как и в Европе - практически совпадают. У нас 42 минуты нельзя прерывать, а у них 45 минут.

Материалы подготовил Станислав ТЕТЕРЕВ

Все материалы по веб-конференции можно прочесть здесь: http://mycityua.com/articles/webconference/2009/04/08/194900.html

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