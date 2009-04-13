В Украине вскоре начнет работу Фонд Дэвида Линча

Киев. 13 апреля. УНИАН. В Украине вскоре начнет работу представительство благотворительного фонда всемирно известного американского кинорежиссера и сценариста Дэвида ЛИНЧА, который будет пропагандировать применение новейших технологий в образовательных программах в нашем государстве.

Об этом сегодня в агентстве УНИАН на эксклюзивной и единственной в Украине пресс-конференции на тему: “Как “поймать большую рыбу”? Сенсация от Дэвида Линча” сообщил сам учредитель фонда Д.ЛИНЧ.

Предусматривается, что главной целью работы фонда станет пропаганда в украинских учебных заведениях трансцендентальной медитации, призванной развивать творческие способности учеников и студентов и изменить их отношение к процессу получения знаний в целом.

По словам Д.ЛИНЧА, сегодня для детей поход в школу “можно сравнить с адом” – для них это насилие над собой, а пэотому они сталкиваются с большим количеством проблем. Однако если предложенную им технику медитации передать в школы, то за год, убежден он, произойдут тотальные изменения в сознании учеников.

“Успеваемость повысится, насилию будет положен конец, взаимоотношения и состояние здоровья улучшатся, студенты и ученики будут счастливы. Разовьются творческие способности, дети смогут полностью реализовать свой потенциал”, - заметил кинорежиссер. Он сообщил, что в США уже около 20 школ полностью перешли на такие занятия.

Д.ЛИНЧ также презентовал свою книгу “Поймать большую рыбу. Медитация, осознание, творчество”, в которой впервые открыл широкой общественности тайны своей творческой лаборатории и поделился собственным опытом, полученным из практики медитации.

В книге автор изложил предложения относительно того, как найти новые яркие идеи и нестандартные решения в творчестве, бизнесе и жизни, каким образом расширить сознание и раскрыть собственный потенциал, найти внутреннее спокойствие и получать удовольствие от работы и жизни.

Д.ЛИНЧ отметил, что у каждого человека есть сознание, но не у всех оно выражено одинаково, у каждого есть ум, но не все имеют одинаковые умственные способности. Однако каждый, убежден он, может расширить собственное сознание и ум.

“В каждом человеке есть океан творческой энергии и вдохновения, погружения в который даст физическое, эмоциональное и духовное превращение. “Познай себя” – в этом высказывании заключается суть трансцендентальной медитации”, - сказал Д.ЛИНЧ.

*** Благотворительный фонд Дэвида Линча был основан в США в 2005 году и имеет представительства в 80 странах. Фонд пропагандирует применение новейших технологий в образовательных и медицинских программах, финансирует развитие нанотехнологий и проектов внедрения альтернативных источников энергии. На данный момент капитал фонда находится в Нью-Йорке и составляет около 7 млн. дол. США.

Д.ЛИНЧ – выдающийся представитель американского независимого кинематографа, кинорежиссер и сценарист, автор известных лент “Твин Пикс”, “Синий бархат”, "Шоссе в никуда" и др. Обладатель "Золотой пальмовой ветви" (1990), получил приз за режиссуру Канского кинофестиваля (2001) и три номинации на премию "Оскар" за режиссуру (1981, 1987, 2002).