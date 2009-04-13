«Любовь в большом городе» лидирует в украинском кинопрокате среди фильмов 2009 года

Киев. 13 апреля. УНИАН. Фильм «Любовь в большом городе», снятый по украинскому сценарию российской компанией, лидирует в украинском кинопрокате среди фильмов 2009 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор кинопрокатной компании «Гемини» Андрей ДЯЧЕНКО.

«Украинский фильм лидирует в этом году по кассовым сборам. Я думаю, что по итогам 2009 года этот фильм будет как минимум в «тройке» или в «пятерке». В настоящее время фильм собрал 18 млн. 319 тыс. 868 грн.», - сказал А.ДЯЧЕНКО.

По его словам, «Любовь в большом городе» опережают только фильмы, снятые в 2008 году: «Мадагаскар-2» с кассовым сбором в 21 млн. 474 тыс. грн., «Адмирал» - с 20 млн. 840 тыс. грн. и «Ирония судьбы» - с 20 млн. 684 тыс. грн.

«Фильм «Любовь в большом городе» по кассовым сборам обошел такие большие американские фильмы, как «Пираты Карибского моря-3», который собрал чуть больше 16 млн. грн. и «Пираты Карибского моря-2», собравшие чуть больше 15 млн. грн.», - добавил он.

В свою очередь, генеральный директор телеканала ICTV Александр БОГУЦКИЙ сообщил, что бюджет фильма составил 3,5 млн. долл. «Я считаю этот фильм гениальным продюссерским проектом. Когда «Студия «Квартал-95» написала сценарий, только мы согласились его купить и инвестировать в производство. С самого начала мы думали, что производство обойдется в 1,5 млн. долл. Но когда мы уже начали процесс, провели кастинг, российская компания «Леополис» предложила перекупить у нас сценарий. Мы перепродали свои права, и уже российская компания занималась производством дальше», - сообщил он.

Соавтор идеи фильма и художественный руководитель «Студии «Квартал-95» Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ отметил, что фильм «Любовь в большом городе» будет демонстрироваться во всех странах СНГ, в США, Израиле и Германии.

По его словам, самый высокий гонорар за участие в съемках фильмах запросил финский актер Вилле ХААПАСАЛО. «Его гонорар составлял 3 тысячи долларов за один съемочный день», - сказал В.ЗЕЛЕНСКИЙ.

В фильме также снимались Вера БРЕЖНЕВА, Филипп КИРКОРОВ, В.ЗЕЛЕНСКИЙ, Алика СМЕХОВА.

«Мы поставили точку в дискуссиях, может ли украинское кино лидировать в кинопрокате. Может», - резюмировал А.БОГУЦКИЙ.