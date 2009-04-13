Поддержи Светлану Лободу для участия в «Евровидении-2009»

Менеджмент певицы, компания «УКРНЕТ» и банк «Фамильный» организовали проект поддержки Светланы Лободы для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2009», который пройдёт в мае этого года в Москве.

Практически у всех стран-участниц «Евровидения» есть традиция – поддерживать своих артистов. Такой обычай вполне обоснован – ведь на этом конкурсе исполнители презентуют не столько себя, сколько свои родные государства. Именно поэтому в нынешнем году украинцы решили хотя бы на время забыть о кризисе и поддержать народную любимицу – Светлану Лободу, которой предстоит настолько важная и серьёзная миссия – доказать, что Украина таки действительно является самой «поющей» страной мира.

В один прекрасный день Светлане начали приходить предложения финансовой поддержки – от совершенно разных людей, из совершенно разных регионов! Менеджмент артистки, учитывая критическое положение, решил не отказываться от такой возможности, а популярный украинский портал www.ukr.net и банк «Фамильный» выступили партнерами и решил оказать всесторонюю помощь. Так возникла идея проекта «Поддержка Светланы Лободы для участия в «Евровидении-2009». Теперь каждый желающий поддержать Светлану Лободу на «Евровидении-2009»: перечислив помощь (на р/с 26005000000010 в КФ ООО "Банк Фамильный", г.Киев, МФО 334840, ЕДРПО 33240342, ООО "Эс энд Эй мьюзик групп". Назначение платежа - "Взнос в поддержку украинского артиста С. Лободы для Евровидения-2009") либо же отправив письмо со словами поддержки на адрес s.loboda@ukr.net.

Светлана Лобода не только не отказалась от инициативы своих сограждан, но была тронута и благодарна: ведь всем известно, что подготовка к «Евровидению» стоит колоссальных финансовых, физических и душевных затрат. И всё это ложится на плечи одного-единственного человека – самого же артиста. Несправедливо? Ещё бы! Конечно же, было бы проще, если бы к подготовке подключилось государство, но поскольку этого не происходит, инициативу в свои руки взяли сами украинцы – горячие поклонники не только певицы, но и своей страны.

Певица призналась, что такая поддержка ей крайне необходима сейчас. Ведь ради подготовки в «Евровидению-2009» Светлана отказалась от всех запланированных концертов – то есть, лишилась единственного источника доходов. Всё свободное время артистка отдаёт пению и репетициям с шоу-группой, на укрепление же своей финансовой базы его попросту не остаётся. Поэтому если бы не проект «Народная поддержка Светланы Лободы для участия в «Евровидении-2009», певице, возможно, пришлось бы попросту отказаться от конкурса. Простые подсчёты: одно лишь проживание делегации в аккредитованных организаторами «Евровидения» отелях стоит около $100 000. Прибавьте к этой цифре стоимость промо-тура по минимум 7 странам Европы – а ведь это необходимо для того, чтобы артист смог заявить о себе. Остаются ещё костюмы, декорации, спецэффекты и много других мелочей, без которых выступление попросту не сможет состояться. В итоге вырисовывается огромная сумма, которую далеко не каждому артисту под силу собрать, особенно – самостоятельно.

Чтобы отблагодарить людей, Светлана Лобода предложила устроить среди всех участников «Народной поддержки» розыгрыш билетов на «Евровидение-2009»: таким образом, 5 мая будут известны имена 3 счастливчиков, которые отправятся в Москву на «Евровидение» в качестве группы поддержки. Отбирать победителей певица будет самостоятельно и, само собой, «вслепую».

Всю информацию о проекте «Народная поддержка Светланы Лободы для участия в «Евровидении-2009» можно найти на сайте PLAY – там собрано не только творчество Светланы Лободы, но и подробности акции, имена людей, оказавших поддержку и пожелания всех нас. Ваш вклад или просто теплые слова, отправленные на имейл s.loboda@ukr.net, помогут певице не только отправиться на международный конкурс «Евровидение-2009», но и вернуться с него победителем.