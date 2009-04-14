Жители Украинки настаивают на отдалении Большой окружной дороги вокруг Киева на 2 км от черты города

Киев. 14 апреля. УНИАН. Жители Украинки настаивают на отдалении строительства Большой окружной дороги вокруг Киева и мостового перехода через Днепр на 2 км от черты города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественного комитета города Украинки Михаил ТУПИЦКИЙ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, жители города требуют «отодвинуть» дорогу от черты города на безопасное расстояние, чтобы не ухудшать и без того негативную экологическую обстановку в Украинке.

При этом экологическая экспертиза, проведенная по заказу Украинского городского совета, показала, что при строительстве дороги на расстоянии 2 км от черты города вред для здоровья от выбросов вредных веществ в атмосферу будет гораздо меньшим.

Кроме того, при проектировании дороги не учтен генплан развития Украинки, который предусматривает строительство многоэтажного жилого района “Украинка-2” на участке площадью около 200 га для обеспечения жителей Украинки бесплатным жильем. Вместе с тем, на планируемой под многоэтажное строительство территории порядка 150 га земли роздано частным лицам

М.ТУПИЦКИЙ отметил, что общественность города изначально была отстранена от процесса принятия решений по поводу строительства дороги.

Как сообщила секретарь городского совета Украинки Наталья КАСЬЯНОВИЧ, 3 апреля т.г. в Обухове прошли общественные слушания по поводу строительства окружной дороги, на которых присутствовало 372 жителя Украинки. Общественные слушания вынесли резолюцию, которая поддерживает отдаление дороги от Украинки не менее чем на 2 км от черты города.

По мнению заместителя городского главы Украинки Валентины ПОЛТАВЕЦ, по прошествию двух лет с момента разработки проекта, его нормы устарели и не учитывают близость дороги к строящимся домам.

«Мы прошли все законные шаги. Мы считаем, что дороги через Украинку не будет. 15 тысяч жителей против», - сказала она.

По данным депутата городского совета Украинки Владимира КИСЕЛЕВА, жители города поддерживают альтернативный проект строительства дороги, который предусматривает перенос дороги на 2 км от черты города, удешевляет ее строительство на 1,5 млн. грн. за счет более узкого мостового перехода.

Этим проектом планируется, что дорога будет проходить через территорию Козинского заказника, земля которого роздана под ведение индивидуального сельского хозяйства.

По словам Н.КАСЬЯНОВИЧ, «аргументом против» отдаления дороги на 2 км от черты города является то, что в этом случае нужно будет снести 3-4 дачи олигархов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2008 года община Украинки провела местный референдум, на котором предложила отдалить строительство Большой кольцевой дороги и изменить статус города с районного подчинения на областное.

На завершение проектирования строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева в этом году планируется направить 120 млн. грн. Глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС отмечает, что строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева не нужно согласовывать с городом Украинка, поскольку автодорога проходит за административными границами города.