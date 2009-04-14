Руководители восьми киевских кинотеатров просят у власти страны и правоохранительных органов защиты от действий столичных чиновников
Киев. 14 апреля. УНИАН. Руководители киевских коммунальных кинотеатров "Флоренция", "Братислава", "им. Гагарина", "им. Шевченко", "Киевская Русь", "Россия", "Лейпциг", "Ленинград" просят высших должностных лиц государства и правоохранительных органов дать оценку действиям руководства столичной власти в отношении этих заведений.
Соответствующее обращение они огласили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Как отмечается в обращении, трудовые коллективы кинотеатров крайне обеспокоены противоправными действиями должностных лиц столицы, которые "пользуясь своими должностями, удовлетворяют собственные интересы".
В частности, директор кинотеатра "Братислава" Марина ИВАНОВА рассказала, что 3 апреля вечером около 30 неизвестных лиц крепкого телосложения с палками ворвались в помещение кинотеатра, взломали замки в служебные помещения, похитили документацию, печать, деньги, предназначавшиеся для зарплаты коллективу, и объявили, что все сотрудники уволены. При этом она пожаловалась на действия сотрудников правоохранительных органов, которые не отреагировали должным образом на этот инцидент, в частности не установили личности нападавших.
Вместе с тем, М.ИВАНОВА отметила, что киевское городское управление культуры "никак не отреагировало" на ситуацию.
В свою очередь директор кинотеатра "Ленинград" Вера ЗАХАРАШ заявила, что получила сообщение от столичных чиновников, в котором содержится просьба известить коллектив об увольнении.
Такие действия киевской власти директора кинотеатров связывают с попыткой "забрать кинотеатр, как земельный участок, здание" и после искусственного банкротства перепрофилировать его.