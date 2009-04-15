Кадровые ротации в правительстве могут произойти после 14 мая, прогнозируют эксперты

Киев. 15 апреля. УНИАН. Политические эксперты считают, что кадровые ротации в Кабинете министров Украины могут произойти после 14 мая, когда, по их словам, правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады антикризисную программу своей деятельности.

Такое мнение эксперты выразили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, политолог Владимир ЦИБУЛЬКО считает, что время до середины мая как раз необходимо политическим силам для того, чтобы сформировать публичное мнение и начать выдвигать кандидатуры на министерские должности, “чтобы вернуть определенное расположение к действующей власти”.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ прогнозирует, что кандидаты руководителей министерств будут определены до 14 мая и не в рамках существующего формата БЮТ – НУ-НС. По его словам, такой формат - “тупиковый путь”, поскольку не даст никакого кадрового решения, ведь этого решения "там ожидали уже три месяца”.

И.ЖДАНОВ также допустил, что до 14 мая в парламенте может быть созданная мегакоалиция, в которую могут войти БЮТ, Партия регионов, часть НУ-НС и Блок Литвина, и уже по составу нового большинства можно будет прогнозировать перспективы переформатирования правительства. По мнению эксперта, если же этого не произойдет, то кадровых перестановок в правительстве может вообще не быть.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заметил, что все эксперты сходятся во мнении, что кадровые перестановки в правительстве необходимы. Однако, отметил он, нужен новый подход к формированию правительства, особенно его экономических министерств, поскольку именно на этот блок возлагается ответственность за ситуацию в экономике страны.

Эксперт убежден, что при нынешней ситуации в государстве правительство необходимо формировать, не учитывая партийную принадлежность, а учитывая профессиональные качества кандидатов, которые должны быть профессионалами в своих вопросах и способными работать как кризисные менеджеры.

“Философия ротаций должна быть направлена, прежде всего, на то, чтобы правительство вернуло доверие к себе и политической элиты, и всех граждан”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.