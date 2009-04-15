Объединения промышленников, предпринимателей и работодателей разработали свою антикризисную программу

Киев. 15 апреля. УНИАН. Антикризисный совет общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, который включает более 40 объединений бизнеса, разработал свою антикризисную программу на основе предложений предприятий реального сектора экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), председатель Антикризисного совета общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ на пресс-конференции в УНИАН.

«Промышленники, предприниматели и работодатели требуют немедленной отработки и принятия общенациональной антикризисной программы, которая должна содержать действенные экономические инструменты противодействия нарастанию экономического кризиса», – сказал он.

По словам А. КИНАХА, представленный на сайте Кабинета министров документ не учитывает глубины и серьезности проблем, он подготовлен в отрыве от параметров государственного бюджета страны на 2009 год.

Министр промышленной политики оппозиционного правительства отметил, что хаотичный и демагогичный подход действующего правительства к управлению экономическими процессами дезориентирует деловые круги и общественность не только в Украине, но и за ее пределами.

Президент УСПП считает, что не способствуют улучшению ситуации «ритуальные танцы» коалиции и правительства вокруг очередного транша кредита Международного валютного фонда.

«Необходимо прекратить «ритуальные танцы» вокруг очередного транша МВФ… Пора перестать ходить по миру с протянутой рукой», – добавил А.КИНАХ.

По его мнению, Украине следует немедленно задействовать эффективные и комплексные антикризисные меры. В современных условиях государство в диалоге с предпринимателями должно утвердить четкую и комплексную антикризисную программу, которая должна предусматривать действия по эффективному и системному рефинансированию и рекапитализации, нормализацию банковской кредитной политики, обеспечение доступности и приемлемой цены кредитов для реального сектора экономики и граждан, предоставление фискальных и регуляторных стимулов для развития национального внутреннего рынка.

А.КИНАХ отметил, что «краеугольным камнем» разработанной антикризисной программы стало принципиальное требование относительно моратория на введение новых разновидностей налогов и осуществления рейдов-проверок предприятий со стороны государственных контролирующих органов.

Также президент УСПП добавил, что промышленники, предприниматели и работодатели Украины считают, что доработка общенациональной антикризисной программы должна происходить вне контекста политической конкуренции и конъюнктуры, а предложения реального сектора экономики должны стать неотъемлемой составляющей общенациональной антикризисной программы.