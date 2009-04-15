Завтра открывается украинская политическая социальная веб-сеть Politiko.com.ua

Киев. 15 апреля. УНИАН. Завтра открывается украинская политическая социальная веб-сеть http://politiko.com.ua/

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН ее презентовали блогеры Дмитрий ЛЫСЕНКО, который является автором идеи данного проекта, и консультант по интернет-коммуникациям Максим САВАНЕВСКИЙ, а также менеджер по новым медиа HOSHVA PR Екатерина ХОЛОДИЛО.

Как отметил организатор проекта Д.ЛЫСЕНКО, Politiko.com.ua разработана под украинские политические реалии. В новой сети созданы все условия для политической и общественной деятельности он-лайна: общение в группах, ведение блога, дискуссия на дебатах, высказывание полезных идей, возможность оценить деятельность партий и политиков. На портале каждый желающий может зарегистрировать собственный профиль, который позволит ему выражать мнения о действиях политиков, искать единомышленников. Как считает основатель сети, для молодых лидеров это будет хорошая площадка для развития своей политической карьеры.

Д.ЛЫСЕНКО обратил внимание, что Politiko.com.ua будет работать под лозунгом “Объединим Украину!”. Он отметил, что это независимая социальная сеть, и ее основатели одинаково доброжелательно относятся ко всем политическим партиям и общественным организациям, поэтому приглашают всех без исключения регистрироваться на портале и принимать участие в обсуждениях.

По словам М.САВАНЕВСКОГО, на сегодня наблюдается существенное влияние интернет-сервисов на формирование имиджа политиков и партий. По его словам, именно использование разных интернет-проектов в значительной степени помогло Бараку ОБАМЕ победить на президентских выборах в США. В частности, профайл Б.ОБАМЫ был зарегистрирован на всех основных веб-ресурсах США, и при их помощи он общался со своими потенциальными избирателями и сторонниками. Также нынешний Президент США имел свою социальную сеть, которая также давала ему возможность интерактивной коммуникации с избирателями.

Как проинформировал Д.ЛЫСЕНКО, пока на сайте Politikо.com.ua содержатся неактивированные аккаунты самых известных в Украине политиков, чтобы люди уже сейчас могли как-то выставлять им оценки доверия-недоверия. В ближайшее время основатели сети планируют направить политикам приглашения для активации этих аккаунтов. После того как политики “активируются”, каждый из посетителей сможет задать им вопрос. Кроме того, на Politikо.com.ua предусматривается организация чат-конференций с политиками.

“Это платформа для демонстрации своих действий. Политик сразу на этом сайте видит реакцию на свои действия через тенденцию доверия-недоверия или высказывания на обсуждениях. То есть он сразу имеет обратную связь с избирателями, реакцию общества”, - отметил Д.ЛЫСЕНКО.

“Мы приглашаем всех политиков, общественных деятелей и их сторонников объединиться в одном сообществе, что даст возможность увидеть динамическую картину украинской политики он-лайн. Это будет еще одним шагом к развитию гражданского общества в Украине", - добавил основатель сети Politiko.com.ua.