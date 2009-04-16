В Украине наркозависимые получили возможность узнать о заместительной поддерживающей терапии по телефону доверия

Киев. 16 апреля. УНИАН. Люди, которые избавляются или хотят избавиться от наркотической зависимости, отныне могут узнать о заместительной поддерживающей терапии по телефону доверия.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН президент фонда “Надежда и доверие” Ирина СУХОПАРОВА, эта телефонная линия предназначена для пациентов программы заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

“Если у них будут возникать какие-то проблемы, им будет нужна поддержка, будут ущемляться их права, они могут позвонить по телефону по номеру 8-800-507-72-70”, - сказала она.

Кроме того, будут предоставляться консультации людям, которые хотят узнать больше об этой терапии или нуждаются в ней. Они получат адреса ближайших больниц, телефоны врачей. Также по вышеуказанному номеру можно узнать об условиях присоединения к программе ЗПТ.

И.СУХОПАРОВА сообщила, что эта телефонная линия доверия будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00, звонки в пределах Украины будут бесплатными.

“Самым ценным, по моему мнению, является то, что работать на телефонной линии доверия будут участники киевской программы заместительной поддерживающей терапии и их родители. То есть, будет происходить общение равного с равным”, - подчеркнула она.

Проект реализует благотворительная организация “Киевский областной благотворительный фонд “Надежда и Доверие” совместно с Украинским медицинским и мониторинговым центром по алкоголю и наркотикам Минздрава Украины.

Справка УНИАН. Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ) дает возможность зависимым потребителям отказаться от употребления опиатов, значительно уменьшить риск, связанный с инъекциями (ВИЧ, гепатиты, инфекции и тому подобное), стабилизировать здоровье, стать социально активными. Кроме этого, она является необходимой предпосылкой для проведения антиретровирусной терапии. С 2006 года препараты для заместительной поддерживающей терапии, а именно метадон, отнесенные Всемирной организацией здравоохранения к препаратам первой жизненной необходимости.

Более 90% заместительной терапии в странах Евросоюза предоставляется в форме лечения метадоном.

Одним из весомых аргументов в пользу заместительной терапии является ее положительное влияние на снижение криминальной активности потребителей наркотиков, что констатируется в большинстве стран, где применяется указанный метод.

Среди стран бывшего СССР заместительная терапия проводится в Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Киргизстане, Азербайджане, Грузии.