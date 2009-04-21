Киев. 21 апреля. УНИАН. В Украине с мая начнет работать первый Интернет-медиаканал «Країна – ТВ».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор проекта, директор интернет-медиакомпании Entertainment Network Ltd (Новая Зеландия) Анатолий ХОРОЗОВ.

Он отметил, что Интернет-медиаканал «Країна – ТВ» возник в ответ на потребности стремительно растущей аудитории пользователей широкополосного Интернета в Украине. По его словам, тенденции распространения интернет-видео свидетельствуют, что в следующие несколько лет следует ожидать интенсивного распространения этой услуги в мировой сети и наша страна не будет в стороне от этого процесса.

«Наш медиаканал создан как уникальный арт-проект, который является экспериментальной лабораторией, разрабатывающей концептуально новый продукт и выставляющий его на всеобщее обозрение», - сказал А.ХОРОЗОВ. Он также сообщил, что «Країна – ТВ» будет бесплатной для интернет-пользователей (зрителей), а прибыль планируется получать от продажи рекламных площадей, после раскрутки проекта.

Как рассказал эксперт коммуникативной лаборатории «Новые медиа» Андрей ОСМОЛОВСКИЙ, «Країна – ТВ» предлагает концептуально новую мозаичную модель построения общения со зрителем, предоставляя ему самому решать что, когда и как смотреть. «Редакционная политика проекта основана исключительно на принципах чести, совести и здравого смысла. Наш медиаканал предоставляет авторам практически полную свободу в стиле, форме и тематике видеосюжетов», - сказал он.

Более того, добавил А.ОСМОЛОВСКИЙ, предусматривается возможность размещения материалов, созданных вне медиаканала, но соответствующих его формату. Главной «изюминкой» видеосюжетов должны быть отсутствие цензуры и шаблонности, однако при отборе материалов особое внимание обратят на уровень культуры сюжета.

Выбирать интересные для себя сюжеты посетители смогут сами, влияя таким образом на тематическое наполнение канала. В зависимости от популярности того или иного материала редакция будет развивать тему или наоборот, откажется от нее.

«Мы заинтересованы в том, чтобы люди смотрели то, что им интересно, а не то, что им предлагают», - подчеркнула PR-директор медиа-канала Наталья ОКУНСКАЯ.

Аудиторию медиаканала, как предполагается, составят высокоинтеллектуальные люди, имеющие свободный доступ к сети Интернет и широкий круг интересов. Ежедневно контент канала будет обновляться новыми сюжетами на различные темы.

«Країна – ТВ» официально стартует с мая 2009 года. В течение года планируется открытие серии новых рубрик и авторских проектов.