Киев. 21 апреля. УНИАН. 23 апреля в 19.00 в кинотеатре “Жовтень” состоится киевская премьера фильма польского режиссера Анджея КЕМПИНЬСКИ “Трон в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам режиссер сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Автор фильма отметил, что Украину и Польшу объединяет более чем тысячелетняя история, однако до сих пор соседи, украинцы и поляки, остерегаются и часто не доверяют друг другу. Вопрос “Почему так произошло?” задает А.КЕМПИНЬСКИ в своей ленте. Фильм “Трон в Украине” описывает возвращение в Киев Михаила КАРАЧЕВСКОГО-ВОВКА – гражданина Франции, дипломата на пенсии и аристократа: Великого князя Киева, Чернигова и Калачева. По словам режиссера, жизнь этого человека стала основой сюжета фильма о современности и прошлом украинского и польского народов на фоне исторических событий, представленных без лозунгов и стереотипов.

На пресс-конференции А.КЕМПИНЬСКИ распространил открытое письмо к Президентам и премьер-министрам Украины и Польши. Даруя высокопоставленным должностным лицам копии фильма, режиссер выразил надежду, что он станет шагом к углублению диалога между нашими народами. А.КЕМПИНЬСКИ также призвал руководителей двух государств создать Украинско-польский союз. “Это объединение ускорит процесс присоединения Украины к Европейскому сообществу, автоматически ликвидируя унизительную для обоих народов границу, которую между нами построили”, – говорится в письме деятеля искусств. 23 апреля состоится киевская премьера фильма польского режиссера Кемпиньски “Трон в Украине”