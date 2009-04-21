Алёна Винницкая стала лицом компании AVON в Украине и послом программы “Вместе против рака молочной железы”

Киев. 21 апреля. УНИАН. Украинская певица Алёна ВИННИЦКАЯ стала лицом новой косметической линии по уходу за телом Solutions body компании AVON в Украине и послом социальной программы “Вместе против рака молочной железы”. Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщила маркетинг-менеджер AVON Любовь МАРТЫНОВА.

Она отметила, что эта линия рассчитана на ночной и дневной уход за телом, в частности, речь идет об антицеллюлитном лосьоне. По ее словам, дневной лосьон “стимулирует активное сжигание жиров, а ночной - уменьшает появление целлюлита”.

Л.МАРТЫНОВА подчеркнула, что для “достойного представления нового продукта было решено привлечь известного человека в Украине” – А.ВИННИЦКУЮ. По ее словам, также А.ВИННИЦКАЯ будет принимать участие в качестве посла социальной благотворительной программы “Вместе против рака молочной железы”, которая проводится компанией AVON в Украине с 2001 года.

Менеджер компании по коммуникации Виктория ХАРЧЕНКО отметила, что сегодня в Украине от рака молочной железы “умирает каждая пятая женщина на протяжении года после диагностирования болезни”. По ее словам, нередко это связано с тем, что диагноз поставлен поздно. Она отметила, что достаточно важно донести женщинам Украины мысль о том, что необходимо заботиться о своем здоровье и проходить осмотры у специалиста, что позволит снизить процент смертности от этой болезни. В.ХАРЧЕНКО подчеркнула, что в Европе от этого заболевания умирает только 4% женщин, а у нас - 25%. По ее словам, поэтому очень важно, когда такие социальные программы “поддерживают не только корпорации, но и известные люди, потому что благодаря их публичности можно еще раз напомнить об актуальности проблемы”.

Украинская певица, автор и исполнитель собственных песен, А.ВИННИЦКАЯ отметила, что ей нравится позиция компании - “дать возможность женщине проявить себя, вырасти как личность”. По ее словам, для нее важно, чтобы женщины больше внимания уделяли не только своему внешнему виду, но и собственному здоровью.

А.ВИННИЦКАЯ отметила, что 26 сентября 2009 года в Киеве на Майдане Незалежности состоится 5 юбилейный благотворительный поход “Один день пешком ради жизни”, также будет концерт в рамках программы “Вместе против рака молочной железы”. Она отметила, что “написала гимн для этого социального проекта”. “Для меня важно достучаться” до женщин, чтобы донести информацию о необходимости проходить обследование и проинформировать о том, что на первых стадиях заболевания раком молочной железы “врачи дают 95% гарантии выздоровления”, - подчеркнула она. Певица сообщила, что предусматривается ее сотрудничество с компанией AVON в Украине до конца 2010 года и при этом не исключает, что оно может быть продлено.