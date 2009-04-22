Отечественные издатели обеспокоены масштабами распространения в Украине незаконно изготовленных книг

Киев. 22 апреля. УНИАН. Отечественные книгоиздатели и книгораспространители обеспокоены масштабным распространением в Украине “пиратских” книг и других незаконно изготовленных печатных изданий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН.

“Нас тревожит пиратская продукция, которая нашла очень большое распространение в Украине, и, в частности, в таких жанровых нишах как учебная литература и пособия”, - сказал А.АФОНИН. Именно поэтому, добавил он, ассоциация пошла на серьезные шаги в борьбе с этим явлением.

Как сообщил А.АФОНИН, уже достигнуто согласие о подписании меморандума с государственной акционерной компанией “Укрвидавполіграфія” о предоставлении ею информации обо всех названиях и тиражах литературы, которая идет через предприятия компании. Также готовятся меморандумы с МВД, прокуратурой и СБУ об отслеживании всех фактов изготовления контрафактной продукции.

Сами же украинские издатели, по словам А.АФОНИНА, “пошли на беспрецедентную акцию” и решили установить лицензионное программное обеспечение, поскольку сегодня “90-99% издательств и изданий, в том числе и периодика, работают с пиратскими копиями программных продуктов”.

А.АФОНИН информировал, что сейчас проводятся переговоры с официальным представительством компании Adobe, производителем основного программного продукта, с которым работают издательства.

По его словам, уже достигнуто согласие о проведении акции для членов Украинской ассоциации издателей, которая, предположительно, будет длиться два месяца, с 15 августа по 15 октября, когда компания предоставит возможность купить издателям-членам украинской ассоциации необходимые программные продукты со скидкой 80%. То есть, основные пакеты будут стоить максимум в пределах 500 долларов.

“Вопрос борьбы с пиратской продукцией является чрезвычайно важным, и я думаю, что нынешний год станет переломным в борьбе с этим явлением, по крайней мере, в части, касающейся отечественной продукции”, - отметил А.АФОНИН.