Отечественные книгоиздатели отмечают рост спроса на украинскую книгу

Киев. 22 апреля. УНИАН. Отечественные книгоиздатели и книгораспространители отмечают рост, с началом экономического кризиса, спроса на украинскую книгу на внутреннем рынке.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН.

“Сейчас, в последний период времени, наблюдается увеличение сектора отечественной книги, и мы можем сегодня говорить уже о 30% на украинском рынке украинской книги”, - сказал А.АФОНИН.

Он заметил, что в советское время украинская книга занимала 40% книжного рынка, а российская - 60%, однако после распада СССР и до осени 2008 года доля отечественных книг составляла лишь около 20%, российских - 80%.

По словам А.АФОНИНА, если такая тенденция сохранится, и найдутся возможности пополнения оборотных средств, в частности инвестиции и доступные кредитные ресурсы, то доля украинской книги на собственном рынке может “очень и очень существенно возрасти”. “Это может быть где-то около 50%”, - уточнил он.

Рост спроса на украинскую литературу эксперты объясняют значительным подорожанием российских книг.

Так, директор дистрибьюторской компании «Саммит-книга», которая поставляет российские издания в Украину, Игорь СТЕПУРИН обратил внимание на гораздо большее влияние экономического кризиса на российских издателей, чем на отечественных. По его словам, соседи вынуждены были повысить цены на книги в среднем в 3-4 раза, в результате чего российские книги намного подорожали, в том числе и в Украине, поэтому их стали меньше покупать.

Вместе с тем, заметил эксперт, экономический кризис привел к существенному уменьшению платежеспособности украинских ценителей литературы, и они все больше внимания обращают на отечественные книги, стоимость которых сегодня значительно меньше.

На отечественных книгоиздателей, проинформировал А.АФОНИН, кризис повлиял значительно меньше. По его информации, хотя около 55% издательств почти наполовину уменьшили количество названий и тиражей продукции, 25% - сохранили их на прежнем уровне, а 15% издателей даже увеличили.