В столице презентовано общественное объединение «Новый Киев»

Киев. 22 апреля. УНИАН. В столице состоялась презентация общественного объединения «Новый Киев», которое позиционируется как организация нового современного образца.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН инициатор проекта, председатель правления ОО «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК, объединение ставит целью превратить Киев в город, который будет соответствовать всем европейским стандартам.

«Киеву нужен евроремонт. Сегодняшние ремонтники-заработчане, к сожалению, с этими функциями не справляются. Поэтому объединение «Новый Киев» возникло как реакция общества на несостоятельность, неспособность городских властей выполнять свои задачи», - сказал З.ШКИРЯК.

По его словам, сегодня все знают о существующих в городе проблемах, но никто пока не предложил реального выхода из ситуации. “Поэтому мы организовались, чтобы предложить свое видение, для того, чтобы попытаться донести нашу идею и наши инициативы общественности», - заявил З.ШКИРЯК.

Он проинформировал, что на сегодняшний день в организации насчитывается около 100 киевлян, которые имеют высшее образование, опыт работы в городском хозяйстве и болеют за будущее Киева.

“Когда мы создавали наше объединение, возможно, впервые, мы попытались. сплотиться, прежде всего, вокруг идеи. Мы собрали тех людей, которым сегодня, прежде всего, болит судьба города. И сегодня я ответственно заявляю, что мы другие. Нас абсолютно не интересуют перипетии того, что происходит в Верховной Раде. Нас интересует судьба нашего города, потому что мы патриоты Киева”, - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Согласно его информации, члены объединения будут стараться сделать все, чтобы киевские власти были ответственными, и с этой целью, прежде всего, будут добиваться вернуть в Киеве мажоритарную систему выборов.

Член правления ОО «Новый Киев» Дмитрий СМАГЛИЙ, в свою очередь, отметил, что объединение уже официально зарегистрировано в Министерстве юстиции, и его организации уже сформированы в восьми районах столицы. Он отметил, что объединение не хочет увеличивать количественно состав объединения, потому что десяток инициативных, объединенных идеей людей могут сделать намного больше, чем сотни тех, кто «выходит махать флагами» за определенную плату.

Представители “Нового Киева” сообщили, что первые проекты по приведенияю Киева к евростандартам планируют представить общественности и руководству столицы в конце мая - начале июня. В то же время, по словам З.ШКИРЯКА, уже почти готов проект с рабочим названием “Киевский Манхеттен” по разгрузке делового центра столицы.

Согласно информации Д.СМАГЛИЯ, с мая будет работать постоянное представительство ОО “Новый Киев” по улице Константиновский, 10, а также завершается разработка Интернет-портала “Новый Киев”. При помощи портала предусматривается наладить действенный механизм сотрудничества с жителями города, создать “банк проблем”, а специальный аналитический центр будет разрабатывать пути решения этих проблем, после чего объединение планирует выходить к горгосадминистрации.

“Если же администрация будет открыта к общению, мы охотно будем сотрудничать, представлять наше видение. Если же нет, мы будем отстаивать нашу позицию, позицию людей, которые к нам обратятся, любым возможным способом, но исключительно в рамках закона”, - отметил Д.СМАГЛИЙ.

По его словам, в объединении будет работать мощная юридическая команда, которая имеет опыт борьбы с “бюрократическими коридорами”.

В свою очередь, аспирант юридического факультета КНУ имени Т.Г.Шевченко Вячеслав ШАМРАЙ представил возлавляемый им молодежный департамент ОО «Новый Киев».

“Мы фактически новые люди, мы новая команда, принципиально новая, отличная от других, незашоренная. Мы объединяем новых менеджеров и представителей новой философии. Наша команда - профессионалы разных профессий, разных сфер деятельности", - подчеркнул В.ШАМРАЙ.