Работники «Киевводоканала» завтра планируют пикетировать Киевсовет

Киев. 22 апреля. УНИАН. Работники ОАО «АК «Киевводоканал» завтра планируют пикетировать Киевсовет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава объединения первичной профсоюзной организации «Киевводоканала» Валерий АЗМАНОВ.

«Завтра мы планируем всем коллективом выйти к городской администрации, и пикетировать совет, и показать нашими лозунгами, что мы не согласны с существующим положением», - заявил он.

По его словам, работников не устраивает финансирование компании, существующие зарплаты. По данным В.АЗМАНОВА, средний возраст работников компании – 52 года, новые кадры приходить на зарплаты в 2 тыс. грн. и меньше не хотят.

«Вопрос зарплаты зависит от тарифа. Десятилетиями тариф не менялся», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным главы правления – гендиректора «Киевводоканала» Ярослава ФИЛАТОВА, завтра, 23 апреля на сессии Киевсовета планируется рассмотреть вопрос повышения тарифов на водоснабжение.