Киев. 22 апреля. УНИАН. Власти Коростеня инициируют открытие туристического маршрута в город и Житомирскую область.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил мэр Коростеня Владимир МОСКАЛЕНКО.

По его словам, одним из приоритетов стратегического плана развития города до 2014 года является развитие туристического направления. Для привлечения туристов разработан туристический маршрут «выходного дня», который предусматривает экскурсии и посещение интересных мест в Житомире, Коростене и Житомирской области. По предварительным оценкам, стоимость такого тура составит около 300 грн. с человека. В эту стоимость будут входить проезд на автобусе, экскурсии, питание и проживание в отеле, уточнил В.МОСКАЛЕНКО.

Он отметил, что на сегодня предложение о туристическом маршруте разослано в турагентства Украины, и, возможно, в ближайшее время эти туры будут проводиться.

В.МОСКАЛЕНКО сообщил, что в маршрут включено посещение Музея космонавтики им. С.П.Королева, краеведческого музея в Житомире, музея драгоценностей Полесья, краеведческого музея Коростеня, подземной крепости – военно-исторического комплекса «Скеля», а также купание в целебном озере в поселке Чоповичи.

В.МОСКАЛЕНКО надеется, что этот тур заинтересует как украинских, так и иностранных туристов.

Также он сообщил, что в Коростене ежегодно проводится фестиваль дерунов, и в этом году планируется установить памятник деруну.

Присутствующие на пресс-конференции руководители туристических фирм отметили, что основная проблема неразвитости внутреннего туризма – отсутствие информации о том, что можно посмотреть в том или ином городе.

«Часть украинцев побережье Турции и Египта знает лучше, чем Украину», - отметили они. При этом руководители туристических фирм заявили, что в последнее время появляется тенденция к заинтересованности населения и возрождению внутреннего туризма.