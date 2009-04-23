Майк Виллард: забудьте про правила рекламы. Владелец агентства утверждает: «Маркетинг НЕ ОЗНАЧАЕТ большие бюджеты»

Киев, 21 апреля, 2009 – Случалось ли, чтобы владелец рекламного агентства говорил клиентам: «Тратьте меньше»?

На этой неделе в своем ролике Майк Виллард, генеральный директор рекламного и PR агентства полного цикла «Willard», с головным офисом в Киеве, говорит о том, что правила игры на рекламном рынке изменились, и это революционные, а не эволюционные изменения. В подтверждение своих слов Майк Виллард приводит сформулированные им правила рекламы. Правило № 2 гласит: Вопрос не в том, сколько вы тратите, а в том, насколько эффективно вы это делаете. Думайте проще, ориентируйтесь на условия локального рынка. Священный Грааль рекламы – это создание сообщения, которое подтолкнет людей к действию, а не большие бюджеты».

Пять новых (старых) правил рекламы доступны на www.Ukraine-Observer.com.

Майк Виллард, генеральный директор рекламного и PR агентства полного цикла «Willard», с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. В этом бизнесе он уже 30 лет

***

Willard - рекламное и PR-агентство полного цикла с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. Основанное в 1997 году, сегодня агентство насчитывает более 100 сотрудников, которые предоставляют высокопрофессиональные услуги в области рекламы, BTL-активностей, связей с общественностью и правительством, тренингов и издательского дела.

Пресс-служба Willard

Анна Сердюк

anna.serdyuk@twg.com.ua

+38 050 331 34 76