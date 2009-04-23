Госкомпредпринимательства разрабатывает программу по созданию гарантийных кредитных фондов

Киев. 23 апреля. УНИАН. Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) разрабатывает программу по созданию на региональном уровне гарантийных кредитных фондов.

Как сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заместитель главы Госкомпредпринимательства Светлана СВИЩЕВА, эти фонды должны выступать гарантом для банков в том, что предприниматель выплатит долг. По ее словам, сегодня такие фонды действуют в странах Евросоюза и в России.

«Фактически, фонд выступит третьей стороной для того, чтобы предприниматели смогли получать кредитные средства для начала бизнеса или для его увеличения», - сказала С. СВИЩЕВА.

Она отметила, что составляющей фонда может быть коммунальное имущество, имущество органов местного управления. «Речь идет даже не о денежном залоге, а о имущественном, земельном...», - подчеркнула замглавы Госкомпредпринимательства. Кроме того, в такие фонды смогут вносить средства и сами бизнесмены, у которых есть возможности предоставить гарантии для других предпринимателей.

По словам С. СВИЩЕВОЙ, это будет частичная реализация государственно-частного партнерства.

«Мы в этом направлении работаем, и это один из проектов, которые мы подали на рассмотрение Немецкого бюро технического сотрудничества (GTZ). Они заинтересованы во внедрении этого совместного проекта. И сейчас он находится у них на рассмотрении», - отметила заместитель главы Госкомпредпринимательства.