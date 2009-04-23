«Укрзализныця» будет вынуждена свернуть ряд инвестиционных проектов из-за моратория на повышение тарифов – эксперты

Киев. 23 апреля. УНИАН. «Укрзализныця» будет вынуждена свернуть ряд инвестиционных проектов из-за продления моратория на повышение железнодорожных тарифов на перевозку грузов для ряда отраслей, в частности горно-металлургического комплекса. Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенного консорциумом «Менеджмент Консалтинг Групп».

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН социолог-аналитик консорциума «МКГ» Елена КОВАЛЕНКО, были опрошены экономисты, представители транспортной отрасли, грузоотправители, представители железных дорог.

В частности, по результатам опроса выяснилось, что эксперты обращают внимание на то, что низкий уровень инвестиционных возможностей, из-за сдерживания тарифов, означает сокращение капиталовложений в важные программы на ближайшие несколько лет.

По данным руководителя социологической группы консорциума «МКГ» Дмитрия ГРОМАКОВА, большинство экспертов согласились, что меморандум, подписанный между правительством и ГМК, подрывает инвестиционные возможности «Укрзализныци», поскольку продлевает мораторий на повышение тарифов. В частности, запланированный на 2009 г. объем инвестиций вдвое меньше, чем в прошлом году. При этом ставится под угрозу выполнение программ по подготовке к Евро-2012.

Как отметил Д.ГРОМАКОВ, опрошенные эксперты прогнозируют сокращение инвестиций в наиболее капиталоемкие проекты, к примеру, внедрение скоростного движения, электрификация, обновление подвижного состава, разграничение грузового и пассажирского движений. По мнению Д.ГРОМАКОВА, больше всего могут пострадать программы, связанные с развитием пассажирского сектора.

По его данным, эксперты считают, что мораторий оправдан только как краткосрочная мера для поддержки базовых отраслей, и его продление опасно не только для железных дорог, но и для других отраслей, в частности, машиностроения, металлургии. Ведь пролонгация моратория ведет к уменьшению покупательской способности «Укрзализныци», которая является серьезным потребителем продукции этих отраслей.

Кроме того, согласно опросу, большинство экспертов считают, что действующий тарифный сборник «Укрзализныци» несовершенен, и затягивание принятия нового тарифного документа негативно сказывается на конкурентоспособности отрасли.