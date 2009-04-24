Инструментальная группа «Симфомания» выпустила свой дебютный альбом «Империя»

Киев. 24 апреля. УНИАН. Инструментальная группа «Симфомания» при поддержке охранной компании «Стелс-1» выпустила свой дебютный альбом «Империя».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер группы Александр МИЛЕВСКИЙ.

«Первая часть тиража диска составляет 1 тысячу штук, но мы думаем, что общий тираж альбома достигнет 10 тысяч», - сказал А.МИЛЕВСКИЙ.

По его словам, в альбом включены авторские композиции одной из участниц группы Марии БРОДОВОЙ, а также авторская аранжировка произведений Иоганна Себастьяна Баха. «Группа работает в стиле нео-классик и симфо-рок. Это та музыка, которой сейчас в Украине не хватает», - отметил продюсер группы.

Президент компании «Стелс-1» Вячеслав ПАВЛИВ считает, что группа «Симфомания» способна внести новые ноты в отечественную музыку. «Музыка и исполнение группы поражает сильным и энергетическим звучанием и органичностью», - добавил он.

В.ПАВЛИВ также сообщил, что в ближайшее время группа планирует приступить к съемкам первого видео-клипа на песню «Дозор» из своего первого альбома.

В свою очередь А.МИЛЕВСКИЙ добавил, что группа планирует подготовить и издать еще один альбом в России с аранжировкой песен Виктора Цоя. «В этом году исполняется 20 лет со дня гибели Виктора Цоя, и мы хотели бы к этой дате выпустить альбом, позволяющий по-новому осмыслить песни Цоя. Это будет инструментальная музыка без вокала», - сообщил он.

Справка УНИАН. Группа «Симфомания» была создана в 2004 году на основе классического квартета, созданного студентками Музыкальной Академии им. П.Чайковского. В составе группы играют Марина ЛОСИЦКАЯ (первая скрипка), Мария БРОДОВАЯ (вторая скрипка), Валентина БУГРАК (альт), Ирина ШКУЛКО (виолончель), Виктория МИЛЕВСКАЯ (барабаны) и Ольга АЙДИНОВА (клавишные).

С момента основания группа выступала на открытии «Евровидения-2005» в Киеве, на Международном музыкальном фестивале «Таврийские игры 2005-2006», Украинском музыкальном фестивале «Лазурный берег 2006», на церемонии награждения премии в сфере телевидения «Телетриумф-2006», на первом украинском балу «Золотая Амфора» и др.