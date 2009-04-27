Киев. 27 апреля. УНИАН. В Киевской области 1-3 мая пройдет молодежный фестиваль ”Военно-патриотический сбор”.

Об этом сообщили организаторы проекта, которые представляют всеукраинские общественные организации “Гражданская позиция” и “Общественное движение “За будущее”, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Проект рассматривается как принципиально новый молодежный фестиваль. В нем заложена военно-патриотическая тематика. Каждый участник сможет почувствовать себя военнообязанным и прожить три дня на полигоне в кругу единомышленников. Это объединяющий проект”, - отметил председатель ВОО “Гражданская позиция” народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО, добавив, что на проведение фестиваля не потрачено ни одной копейки государственных бюджетных средств.

Политик отметил, что целью проекта, который проводится под лозунгом: “Мы любим Украину! Мы защищаем Украину! Мы – за будущее Украины!”, - является объединение и воспитание всесторонне развитых молодых людей, стимулирование повышения общественной активности современной молодежи, содействие формированию активной жизненной позиции граждан Украины.

По замыслу организаторов, в рамках фестиваля будут проводиться спортивные соревнования, строевой смотр, конкурс униформы, военные учения, туристическая и культурная программы.

Как отметил заместитель председателя “Общественного движения “За будущее” Виталий КУСТАШ, организаторы рассчитывали, что в фестивале примут участие около 500 представителей студенческой молодежи, но уже получено до 800 заявок.

Молодежный фестиваль “Военно-патриотический сбор” будет проходить 1-3 мая 2009 года вблизи станции Вишняки Фастовского района Киевской области.