Гриценко считает, что концепцию дальнейшего развития ВСУ должен предложить новоизбранный Президент

Киев. 27 апреля. УНИАН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что концепцию дальнейшего развития Вооруженных сил Украины должен предложить новоизбранный Президент.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он, в частности, прокомментировал законодательную инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который на минувшей неделе внес в парламент как безотлагательный проект закона, предусматривающего к концу 2010 года увеличить численность ВСУ с нынешних 184 тыс. до 212 тыс.

“На минувшей неделе Президент, наконец, пусть с опозданием, но внес в Верховную Раду проект закона о численности Вооруженных сил Украины”, - напомнил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что в профильном парламентском комитете эта законодательная инициатива главы государства будет рассмотрена после майских праздников.

В то же время А.ГРИЦЕНКО высказал мнение, что законопроект Президента будет поддержан частично.

“Скорее всего, наш комитет – это предварительно мое личное мнение – вряд ли поддержит утверждение численности (ВСУ – УНИАН) на несколько лет вперед”, - сказал председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Он пояснил, что увеличение численности военнослужащих на фоне отсутствия прямой военной угрозы для государства и крайне неблагоприятной экономической ситуации, которая не позволяет содержать на должном уровне армию в нынешней численности, является “пока что неубедительным предложением”.

“Мы будем предлагать Верховной Раде утвердить численность лишь на 2009 год”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, было бы вполне логично, чтобы свое виденье дальнейшего развития Вооруженных сил, параметров их численности предложил уже новоизбранный Президент Украины.

“Главнее всего здесь - предложить такую ресурсную базу, чтобы армия развивалась. Ведь очень легко утвердить большую численность, но при этом средства не появятся”, - подытожил А.ГРИЦЕНКО.