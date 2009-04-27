Группа “Витівки” проведет всеукраинский тур “Жизнь победит!”, средства от которого направят на помощь детям-сиротам и инвалидам

Киев. 27 апреля. УНИАН. Группа ”Витівки” и детская спортивная общественная организация “ШКИД” объявили о начале всеукраинского благотворительного концертного тура под лозунгом “Жизнь победит!”, в рамках которого они намерены собрать средства для предоставления помощи детям-сиротам и детям-инвалидам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер, организатор мероприятия Николай РАТОВ.

По его словам, 28 апреля во время выступления в национальном дворце ”Украина” в Киеве также будет проведен благотворительный аукцион по продаже вещей известных украинцев и разнообразных изделий, изготовленных тяжелобольными детьми и воспитанниками детских домов. Полученные средства будут переданы организации “ШКИД” из города Шостка Сумской области.

Как сообщил лидер группы ”Витівки” Андрей ТРУБА, концерты группы на протяжении месяца состоятся во всех областях Украины. Выступать группа будет исключительно в районных центрах, потому что в эти небольшие города, по словам А.ТРУБЫ, “приезжает лишь цирк, и то изредка”, а музыкальные коллективы их вообще не посещают. Полученные в рамках тура средства планируют направить на помощь детским домам и детям-инвалидам в городе Шостка.

Как отметил основатель организации “ШКИД” Александр КРИВУЛЯ, детям приобретут необходимые вещи и средства, чтобы они не чувствовали себя обделенными или ограниченными в чем-то. Особенно, подчеркнул он, в этом нуждаются тяжелобольные дети, которые, по его словам, “еще маленькие, и улыбаются, не понимая своей болезни, а потому взрослым нужно сделать все, чтобы они не почувствовали своей отдаленности от здоровых детей”.

Такое же убеждение выразила и певица, Миссис Мира-2008 КАМАЛИЯ, которая уже долгое время поддерживает благотворительную деятельность ШКИДа. Она подарила этой организации стиральную машину, и предложила проводить в детских домах дни открытых дверей, чтобы каждый желающий мог прийти, уделить внимание детям, которые остались без родителей или тяжело болеют, оказать им моральную, психологическую или материальную поддержку.

“Когда деть будут чувствовать поддержку, заботу и тепло других людей, они будут жить полноценной жизнью и вырастут настоящими гражданами своей страны”, - считает КАМАЛИЯ.