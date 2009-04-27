6 мая для ветеранов в Киеве пройдет благотворительный концерт с участием украинских и российских певцов

Киев. 27 апреля. УНИАН. В честь Дня Победы 6 мая для ветеранов в Киеве во дворце искусств по инициативе 1-го Национального телеканала и руководителя театра эстрадных зрелищ "Музыкальное агентство", народного артиста России Льва ЛЕЩЕНКО пройдет благотворительный концерт с участием известных украинских и российских певцов.

Об этом сегодня на пресс-коференции в УНИАН сообщил главный режиссер компании-организатора концерта "Дипломат сервис" Денис КУДИН.

По его словам, билеты на концерт не продаются, все его участники будут работать бесплатно, а приглашения для ветеранов Великой Отечественной войны переданы всем ветеранским организациям столицы.

Говоря об идеи организации концерта, Л.ЛЕЩЕНКО отметил, что и Россия, и Украина, и другие республики бывшего СССР "жили, живут и бут жить в одном гуманитарном пространстве, независимо от каких-либо геополитических влияний". При этом он добавил, что, реализуя эту идею, "нам хотелось возродить те ценности, традиции, которые были созданы нашими предками - отцами и дедами, те традиции, которые еще не распорошены... Это сможет заинтересовать зрителя, который еще не остыл к тем песням, на которых вырос". "В память о тех, кто полег в сражениях и из уважения к тем, кто еще жив, мы организовали эту программу", - подчеркнул артист.

Он также поинформировал, что подобные концерты пройдут после Киева в Днепропетровске, Харькове и Донецке. При этом Л.ЛЕЩЕНКО заметил, что в Днепропетровске "скажу честно, будем продавать часть билетов, но за совершенно мизерные суммы". Такой шаг певец пояснил тем, что проект очень затратный и деньги необходимы для минимального покрытия расходов на бытовые нужды участников концерта.

В тоже время Л.ЛЕЩЕНКО акцентировал внимание на том факте, что в разных городах состав исполнителей будет несколько меняться, что связано с накладкой на личные программы и планы певцов.

Отвечая на один из вопросов, который касался его личного репертуара на концерте, Л.ЛЕЩЕНКО сказал, что намерен исполнить песни "За того парня", "День Победы", "Соловьиная роща". Несколько строк из последней песни он напомнил, напев на пресс-конференции.

В продолжение темы народная артистка Украины и ведущая предстоящего концерта Татьяна ЦЫМБАЛ сказала, что огромным энтузиазмом приняла предложение участвовать в концерте, поскольку считает, что День Победы это - не только дань памяти. "Должны быть у нас даты, когда мы чувствуем единство нации", - сказала она.

В свою очередь народная артистка Украины Надежда КРУТОВА-ШЕСТАК добавила: "То, что мы сегодня поменяли "коммунальную квартиру на отдельные", кто-то делает в них "евроремонт" не должно мешать помнить совместное прошлое, историю".