В Украине создается ассоциация потребителей газа

Киев. 27 апреля. УНИАН. Ряд компаний потребителей природного газа в Украине решили создать Ассоциацию «Украинское объединение потребителей природного газа». Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава инициативной группы по созданию ассоциации Виталий ДЕМЬЯНЮК.

По его словам, цель создания ассоциации - защита интересов потребителей газа, участие в разработке концепции реформирования внутреннего рынка газа, а также способствование внедрению программ энергоэффективности.

«Мы надеемся, что ассоциация станет той площадкой, которая, в первую очередь, сможет четко сформулировать первоочередные проблемы потребителей, донести эти проблемы к органам государственной власти и участвовать в формировании правил игры на внутреннем рынке», - сказал В.ДЕМЬЯНЮК.

По его словам, для достижения цели ассоциация надеется объединить потребителей энергетического сектора, химической отрасли, газоснабжающие компании и физических потребителей. При этом объединение планирует заимствовать опыт участия в реформировании и контроле над газовым рынком у аналогичных организаций, уже действующих в Европейском союзе и Российской Федерации.

Отвечая на вопрос, не являются ли цели ассоциации по ограничению действий монополиста НАК «Нафтогаз Украины» «прогазпромовскими», В.ДЕМЬЯНЮК отметил: «Наша цель не ограничить «Нафтогаз», наша цель дать возможность «Нафтогазу» услышать ту проблематику, которая есть у потребителей, и при формировании газового рынка мы, как ассоциация, хотели бы видеть что те интересы, которые мы декларируем, они учитываются».

В.ДЕМЬЯНЮК сообщил, что на сегодняшний день свое желание стать членом ассоциации изъявили 25 компаний. Предполагается, что процесс юридической регистрации объединения завершится к июлю т.г.