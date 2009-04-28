Компания «УКРНЕТ» запускает рекламный «ТОП-10»

Компания «УКРНЕТ» предложила рекламодателям новый рекламный пакет «ТОП-10», который объединяет аудтории 10 самых популярных новостных сайтов.

В рамках данного пакета рекламодателям предлагается покупка баннера международного стандарта 728х90 на 10 самых популярных новостных сайтах Uaнета: pravda.com.ua, korrespondent.net, news.liga.net, obozrevatel.com, podrobnosti.ua, for-ua.com, unian.net, segodnya.ua, rbc.ua, proua.com. При этом на pravda.com.ua и liga.net баннер будет размещен в самом популярном разделе - «Новости».

Пакет «ТОП-10» от компании «УКРНЕТ» является уникальным рекламным предложением на рынке. Он позволяет получить большой охват деловой аудитории при ее низкой пересекаемости. Потенциальная емкость «ТОП-10» - 7,6 млн показов при охвате 640,5 тыс. уникальных пользователей в неделю. Цена рекламного пакета демократична – 40 грн за 1 тыс. показов. Стоимость одного контакта составит приблизительно 0,4 грн.

Как отмечает директор по маркетингу компании «УКРНЕТ» Михаил Иртлач, «ТОП-10» выгоден для автодилеров, мобильных операторов и других компаний, которые строят коммуникации с деловой, платежеспособной аудиторией.

«Тор-10» дополнил серию пакетных предложений компании «УКРНЕТ». Так, пакет «Женский» объединил аудитории 8 самых популярных сайтов для женщин (horo.ukr.net, terrawoman.com.ua, bt-lady.com.ua, nastroenie.com.ua, kuroed.com, happywoman.com.ua, tsn.ua/glamur, food.ua) с охватом 491 тыс. уникальных пользователей в неделю (при емкости 4,6 млн показов). Пакет «Развлекательный» - аудитории 13 самых популярных развлекательных сайтов (horo.ukr.net, tv.ukr.net, play.ukr.net, onona.ukr.net, kino.ukr.net, show.oboz.ua, mp3-online.com.ua, gloss.ua, kino.oboz.ua, photo.oboz.ua, topmusic.com.ua, musicua.com, blin.com.ua) c охватом 860 тыс. уникальных пользователей в неделю (при емкости 16,2 млн показов).