НФПУ объявил “черный список” предприятий, где нарушаются социальные права работников

Киев. 28 апреля. УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) составил “черный список” предприятий, где нарушаются социальные права работников.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, отметив, что на сегодня “наихудшим работодателем в Украине является государство”.

По словам М.ЯКИБЧУКА, на предприятиях государственной формы собственности “наблюдается самая большая задолженность по зарплате, массовые увольнения и принудительные отпуска”. В то же время он заявляет, что в Украине “нет ни одного на сегодняшний день олигарха, который бы не попал в “черный список”” предприятий, где нарушаются социальные права работников.

М.ЯКИБЧУК сообщил, что на протяжении апреля НФПУ проводил опрос среди профсоюзных активистов и работников крупнейших предприятий страны относительно ситуации с соблюдением социальных прав работников. Он отметил, что по результатам этого опроса составлен “черный список”, куда вошли свыше 300 предприятий, где “зафиксированы кричащие факты нарушений”. На пресс-конференции был предоставлен список из 12 предприятий, где на первом месте - коммунальное предприятие “Киевпасстранс” (г. Киев) (генеральный директор Н.ЛАМБУЦКИЙ). М.ЯКИБЧУК сообщил, что несмотря на повышение втрое тарифов, работникам этого предприятия на протяжении трех месяцев не выплачивается заработная плата, а общая задолженность составляет свыше 30 миллионов гривен, уволены около 30% работников, имеют место нарушения относительно режима труда.

На втором месте предприятие “Львовские автобусные заводы” (г. Львов) (генеральный директор С.ЧЕЛЯПИН, который на данный момент находится во Львовском СИЗО), где задолженность по состоянию на 1 марта составляет свыше 6 миллионов гривен, а кроме того, имеет место сокращение рабочей недели, незаконные увольнения, неудовлетворительные условия труда.

М.ЯКИБЧУК сообщил, что на третьем месте в списке ЗАО “Запорожский автомобилестроительный завод”, где “владельцем является Т.ВАСАДЗЕ, а директором Н.ЕВДОКИМЕНКО”. На этом предприятии в январе-феврале текущего года уволены 600 работников, некоторые подразделения перешли на сокращенный график работы, а “на заводе были случаи незаконных увольнений”. Кроме того, в “черный список” вошли такие предприятия как “Шосткинский казенный завод “Зирка”, ОАО “Полтавский тепловозоремонтный завод”, ГП “ЧОРАЗМОРШЛЯХ” (г. Одесса), Александрийский филиал ЗАО “Энергоуголь”, ГП завод “Генератор” (г. Киев), ОАО “Севморзавод” (г. Севастополь), ЗАО “Завод “Днепропресс” (г. Днепропетровск), ОАО “Точмаш” (г. Донецк), ОАО “Алчевский металлургический комбинат” (г. Алчевск).

М.ЯКИБЧУК отметил, что во время опроса и составления списка не обращалось внимание, к каким политическим силам имеют отношение владельцы и руководители предприятий. По его словам, сегодня ситуация в Украине достаточно критическая в плане соблюдения социальных прав работников. Он добавил, что “каждый второй работник Украины получает зарплату меньше реального прожиточного минимума”.

Первый заместитель руководителя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО убежден, что в Украине должена быть персональная ответственность “тех владельцев и топ-менеджеров, которые допускают серьезные нарушения прав работников”. Он отметил, что по данным профсоюзного мониторинга, количество неработающих с учетом тех, кто находится в вынужденных отпусках, достигли 6 миллионов людей, а задолженность по зарплате в целом по Украине составляет свыше 3 миллиардов гривен.

М.ЯКИБЧУК также сообщил, что 1 мая НФПУ проведет Всеукраинскую акцию “Стена правды”. По его словам, она состоится в Киеве на Майдане Незалежности, где каждый сможет написать “то, что думает о власти и о своих проблемах”.