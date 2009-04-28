В Коростене 16 мая состоится десятый Всеукраинский фестиваль современной украинской литературы “Просто так”

Киев. 28 апреля. УНИАН. 16 мая в городе Коростене Житомирской области состоится десятый ежегодный Всеукраинский фестиваль современной украинской литературы “Просто так”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил член жюри, писатель Михаил СИДОРЖЕВСКИЙ.

По его словам, на сегодня в оргкомитет конкурса уже поступили работы от свыше 250 участников. “За все десять лет такое количество является рекордом”, - сказал он. При этом писатель напомнил, что прием конкурсных работ будет продолжаться до 6 мая. В рамках конкурса будут определены лучшие работы в номинациях “Проза”, “Поэзия”, “Юмор и сатира”, “Детская литература”, “Литература для детей” и “Критика”. По его словам, все желающие могут подать конкурсные работы сразу в несколько номинаций. М.СИДОРЖЕВСКИЙ отметил, что на данный момент больше всего поступило прозаических и поэтических конкурсных работ. “К сожалению, очень мало, и это тенденция критических произведений, юмористических и сатирических, произведений для детей и детских работ”, - сказал он. В то же время, отметил М.СИДОРЖЕВСКИЙ, ежегодно значительно растет уровень присылаемых работ. “К участию в конкурсе приобщаются не только начинающие, но и уже известные писатели”, - сказал он. Кроме того, впервые за время проведения конкурса принять участие в нем выразили желание представители других стран, в частности, поступили конкурсные работы из Российской Федерации и Румынии. “Возраст участников также разный – от 12 до 75 лет. И все эти тенденции свидетельствуют о том, что внимание к конкурсу, несмотря на кризис, растет”, - сказал М.СИДОРЖЕВСКИЙ.

В свою очередь, член жюри, писатель Валерий НЕЧИПОРЕНКО отметил, что в этом году условия фестиваля несколько изменены. В частности, отметил он, к финалу не будут приглашаться финалисты прошлых лет и не будут вручаться поощрительные премии. Он также добавил, что во время фестиваля все финалисты обязаны будут лично на сцене прочитать на протяжении 10 минут свои произведения или отрывки из них.

В.НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что победителям фестиваля предусматривается вручение премий. В частности, гран-при – 3000 грн. и нетбук фирмы “Диавест”, 5 премий за первое место по 1000 грн., 5 за второе – 500 грн., 5 за третье по 250 грн. Он также отметил, что существует традиционная премия от Союза гуманистов Украины, подарки детям-победителям и подарки от компании “Плеяды”. В.НЕЧИПОРЕНКО также сообщил, что спонсорами фестиваля выступили фирма “ДиаВест”, газета “Зеркало недели”, компания “Плеяды”, а информационными спонсорами – УНИАН, 5-й канал, газеты “Киевские ведомости” и “Литературная Украина”.

В свою очередь заместитель генерального директора отечественного переработчика рыбы и морепродуктов компании «Плеяды» Валентина ШТУПЕРТ, которая является спонсором фестиваля отметила, что данный фестиваль является уникальным, поскольку проведение именно таких мероприятий помогает бороться с существующим в Украине духовным кризисом. “Я уверена, что 16 мая мы получим массу удовольствия”, - сказала она.

В свою очередь руководитель департамента маркетинга кампании “ДиаВест” Иван УРСУЛОВ отметил, что будущее нашей страны зависит от талантливых детей, которые прилагают свои усилия и пытаются писать литературные произведения. “Именно от их восприятия мира и от взгляда на жизнь зависит будущее Украины”, - добавил он. По словам И.УРСУЛОВА, “ДиаВест” уже третий год подряд устанавливает свой приз, чтобы поощрить всех талантливых людей к творчеству.