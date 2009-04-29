КИУ проведет в Интернете «Национальные праймериз-2009». Модельное голосование по открытым спискам»

13:49, 29 апреля 2009
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Киев. 29 апреля, УНИАН. Комитет избирателей Украины начинает всеукраинскую просветительскую акцию «Национальные праймериз-2009». Модельное голосование по открытым спискам», которая будет проходить в несколько этапов.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что это делается для того, чтобы разъяснить особенности избирательной системы по открытым региональным спискам и популяризировать такую систему среди избирателей.

По его словам, в ходе реализации проекта будет взята за основу избирательная система, предложенная в законопроекте №3366 «О выборах народных депутатов Украины», авторами которого являются народные депутаты Владислав КАСЬКИВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), Андрей ШЕВЧЕНКО (БЮТ), Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов), Евгений СУСЛОВ (БЮТ).

В то же время А.ЧЕРНЕНКО отметил, что этот «праймериз» будет иметь незначительные отличия от предложенных в законопроекте процедур, поскольку целью акции является не поддержка какого-то из законопроектов, а популяризация самой идеи «открытых списков».

Заместитель председателя правления КИУ Виталий ТЕСЛЕНКО сообщил, что завтра КИУ обратится к политическим партиям Украины, которые имеют шансы прохождения в парламент или имеют определенную поддержку среди избирателей, с просьбой предоставить свои кандидатуры для формирования региональных «списков кандидатов» от политических сил в каждом регионе Украины.

По его словам, если политическая сила проигнорирует обращение, то областные отделения КИУ самостоятельно сформируют такие списки на основании экспертных оценок, и в эти списки войдут действующие народные депутаты от политических сил, «закрепленные» за определенным регионом, председатели областных партий, партийные городские председатели, председатели местных администраций, депутаты местных советов и просто авторитетные в регионе люди, которые связаны с политическими силами.

В.ТЕСЛЕНКО отметил, что 16 мая начнется «голосование» в Интернете, для чего будет создан специальный веб-ресурс, где каждый желающий пользователь сможет найти свой регион для «голосования» и избрать одного из кандидатов в этом регионе. С целью избежания искусственных «накруток» будет ограничено количество «голосований» с одного IP-адреса.

Он также сообщил, что 22 мая планируется создать в Киеве “модельный” участок и провести голосование на нем. То есть в Киеве будет воспроизведена модель настоящего участка с «членами комиссий» и «избирателями», которые полностью выполнят процедуру голосования и подсчета голосов по новой избирательной системе. Он отметил, что голосование на «модельном» участке призвано дать понимание сложности новой процедуры для избирателей и членов комиссий, определить необходимое для голосования и подсчета голосов время и очертить круг проблем, которые могут возникнуть.

А.ЧЕРНЕНКО сообщил, что также будет еще один этап акции - «уличное голосование» в 10 регионах Украины. По его словам, его проведение планируется 31 мая, но на сегодняшний день список регионов еще точно не определен.

Он сообщил, что в каждой из 10 областей будут работать несколько пунктов, где граждане смогут «проголосовать» за любого из кандидатов, включенных в региональный список политической силы. Пункты для голосования будут расположены в местах скопления граждан в областном центре и в других городах, поселках и селах региона.

А.ЧЕРНЕНКО подчеркнул, что все результаты этой акции будут обнародованы.

Он также сказал, что эта акция проводится Комитетом избирателей Украины за собственные средства.

 

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