13-16 мая в Крыму пройдет IV Фестиваль туристической журналистики Украины

Киев. 29 апреля. УНИАН. 13-16 мая в Ялте (Автономная Республика Крым) пройдет IV Фестиваль туристической журналистики Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации курортологов Украины Бронислав ОМЕЦИНСКИЙ.

Участниками фестиваля станут 30 представителей СМИ из Киева, Донецка, Днепропетровска, Львова, АР Крым, которые активно освещают туристическую тематику.

«Акцией мы привлечем внимание к нашим туристическим возможностям», - отметил Б.ОМЕЦИНСКИЙ. По его словам, фестиваль – это важное мероприятие для развития внутреннего и въездного туризма и уникальная возможность прорекламировать туристические возможности региона.

В свою очередь, глава ассоциации журналистов „Туристический пресс-клуб Украины” Игорь СЛИСАРЕНКО отметил, что впервые с начала проведения ежегодного фестиваля он пройдет перед началом летнего туристического сезона, а не после него. Традиционно фестиваль проводили осенью ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. В этом году организаторы приняли решение провести его в Ялте перед началом туристического сезона.

При этом впервые мероприятие организовано без привлечения средств госбюджета. «Нашлись спонсоры, которые поддержали проведение фестиваля», - сказал И.СЛИСАРЕНКО.

В ходе фестиваля будут проводиться экскурсии для журналистов, круглые столы, пресс-конференции при участии руководства Министерства курортов и туризма Крыма и ведущих отечественных туроператоров.

Справка УНИАН. Организаторами IV Фестиваля туристической журналистики Украины является Ассоциация журналистов „Туристический пресс-клуб Украины” при поддержке Государственного комитета туризма и курортов, Национального совета по культуре и духовности при Президенте Украины и Министерства курортов и туризма АР Крым.