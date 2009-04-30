3-8 мая в Ирпене состоится XV Семинар украинской творческой молодежи

Киев. 30 апреля. УНИАН. 3-8 мая в Ирпене (Киевская область) состоится XV Семинар украинской творческой молодежи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор издательства “Смолоскип” Ростислав СЕМКИВ.

По его словам, семинары творческой молодежи проводятся ежегодно при поддержке Международного благотворительного фонда “Смолоскип”. Основой концепции семинара является принцип “молодежь - для молодых”, то есть оргкомитет состоит из бывших участников, которые предлагают определенные темы для обсуждения и занимаются организацией круглых столов, дискуссий, презентаций. На протяжении истории семинара в его работе приняли участие известные украинские политики, правозащитники и писатели Михаил ГОРЫНЬ, Анатолий ДНИСТРОВЫЙ, Олесь ДОНИЙ, Сергей ЖАДАН, Оксана ЗАБУЖКО и другие. При этом двое бывших активистов семинара – О.ДОНИЙ и Виталий ЧЕПИНОГА – сегодня являются народными депутатами.

Нынешний семинар будет иметь междисциплинарный характер. Запланированы такие секции: политология, социология, журналистика, культурология, литература. Планируется, что в работе семинара примут участие свыше 100 участников со всей страны.