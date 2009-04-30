Свыше пяти тысяч пунктов тестирования готовы к проведению независимого внешнего оценивания – Минобразования

Киев. 30 апреля. УНИАН. Свыше пяти тысяч пунктов тестирования сформированы и готовы к проведению независимого внешнего оценивания знаний абитуриентов.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Павел ПОЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что сегодня в Минобразования было проведено селекторное совещание с ответственными за пункты тестирования. “По их словам – все готово”, - сказал заместитель министра, напомнив, что первое, самое массовое тестирование по украинскому языку и литературы состоится 6 мая.

П.ПОЛЯНСКИЙ сообщил, что на сегодня сформированы и полностью готовы к работе 5 182 пункта тестирования, которые охватывают в целом 84 тыс. аудиторий. Их работу будут обеспечивать 131 тыс. лиц.

Также, по словам заместителя министра, в государстве подготовлено и напечатано 47 вариантов тестовых заданий. Соответственно, 2,5 млн. комплектов тестовых тетрадей уже доставлены в пункты тестирования, и еще 300 тыс. поступят в ближайшие дни.

П.ПОЛЯНСКИЙ напомнил, что всего в государстве для прохождения внешнего независимого оценивания зарегистрировалась 461 981 человек.

“Это немного меньше, чем было в прошлом году. Однако, этому есть естественное объяснение: в текущем году в Украине меньше выпускников школ, которые составляют 70% участников тестирования”, - сказал П.ПОЛЯНСКИЙ, добавив, что 30% потенциальных студентов являются выпускниками сельских школ.

Как сообщал УНИАН, в этом году внешнее независимое оценивание по 8 предметам состоится в период с 6 мая по 5 июня.