Закладки теперь всегда под рукой

www.ukr.net хранит закладки интернет-пользователей бесплатно и вечно

Некоторые интернет-пользователи хранят ссылки на интернет-страницы в браузере, пользуясь стандартными закладками, другие записывают их в файлы. Но, чтобы открыть эти закладки, нужно заходить в Интернет с одного и того же компьютера. А ведь, как правило, на работе у нас один компьютер, дома – другой, в поездке и на встречах - третий. Да и домашним компьютером, как правило, пользуются все члены семьи и создают свои закладки, что зачастую приводит к путанице.

А вот закладки на www.ukr.net доступны всегда и везде. Теперь пользователь может хранить свои ссылки на сайты прямо в Интернете – на портале www.ukr.net. Значит может открыть их (и только он сам), зайдя в Сеть с любого компьютера.

Представьте ситуацию: Вы находите интересный сайт, но в рабочее время у вас нет возможности его исследовать. Поэтому Вы добавляете его адрес в свои закладки на www.ukr.net и открываете его уже дома, на личном ПК. Или Вы решили сменить работу и хотите забрать все свои ссылки с собой. Проще простого – перенесите их из своего браузера на www.ukr.net. Закладки на www.ukr.net можно сортировать по темам и хранить в разных папках. Это удобно, если у вас очень много ссылок.

Работать с закладками на www.ukr.net очень просто – каждое действие описывается пошагово. Если же Вы новичок, программа-подсказчик объяснит Вам, с чего начать: как добавлять закладки и скопировать из браузера уже существующие. Любой вопрос Вы, как всегда, можете задать администраторам круглосуточной службы поддержки компании «УКРНЕТ» по адресу support@ukr.net.

Источник:ukr.net