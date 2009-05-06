«Хенкель Украина» выступила партнером III ежегодной международной конференции «Корпоративная социальная ответственность. Глобальные вызовы и национальные решения»

«Киев 29 апреля, 2009 - Компания «Хенкель Украина» стала генеральным партнером III ежегодной международной конференции «Корпоративная социальная ответственность. Глобальные вызовы и национальные решения», организованной деловым изданием «Эксперт Украина». Конференция проходила в Киеве и была посвящена актуальным вопросам внедрения программ корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития в Украине и перспективам развития данных программ в условиях нестабильности глобального и украинского рынков. В конференции приняли участие около 200 делегатов из 10 стран.

«Следование принципам устойчивого развития и внедрение программ КСО является частью долгосрочной стратегии развития компании Henkel, - отметил Дитер Кноль, президент компании «Хенкель Украина. - Наша цель – неизменно совершенствовать безопасность наших продуктов и обеспечить максимальный уровень соответствия требованиям охраны окружающей среды на всех этапах производства – от сырья и разработки продукта до его производства, дистрибуции, использования и утилизации. Исходя из этого, мы рассматриваем КСО и устойчивое развитие не просто как дань тенденциям развития рынка, но как вопрос стратегической важности, даже в условиях экономического кризиса. В 2009 г. Henkel вошла в число наиболее социально ответственных компаний Европы, что еще раз убедительно доказывает нашу приверженность принципам социально ответственного ведения бизнеса. Мы уверенны, что проведение подобной конференции чрезвычайно полезно и своевременно и будет способствовать дальнейшему развитию программ устойчивого развития и КСО в Украине».

В рамках конференции состоялись следующие сессии и круглые столы:

§ КСО как инструмент управления

§ Трансформация программ КСО в новых экономических условиях

§ От благотворительности к социальным инвестициям

§ Бизнес и социальное измерение

Участники и гости конференции приняли активное участие в обсуждении насущных вопросов, связанных с управлением корпоративной ответственностью и местом КСО в стратегии компании, ролью лидера в управлении КСО, интеграцией принципов КСО в бизнес-структуру и производственные процессы компании, оценкой управления корпоративной ответственностью.

Среди основных докладчиков конференции представители лидирующих украинских и иностранных компаний, представители общественных организаций, эксперты и аналитики рынка: Дитер Кноль, президент компании «Хенкель Украина»; Андрей Блинов, Главный редактор журнала "Эксперт Украина"; Джон Вайзер, партнер-учредитель фирмы Brody, Weiser&Burns; Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами компании СКМ; Тобиас Вебб, директор Ethical Corporation Institute; Олег Сысуев, первый заместитель председателя совета директоров, Альфа Банк; Колман Кафф, управляющий директор Starbucks; Ольга Алексеева, директор CAF Global Trustees; Mайкл Грин, экономист, соавтор книги «Филантрокапитализм»; Игорь Чернов, директор Центрального территориального управления МТС; и др.

В ходе конференции состоялся розыгрыш главного приза от компании «Хенкель Украина» - уикенд в Вене с Henkel. Счастливой обладательницей приза стала Светлана Бацюкова, специалист по программе противодействия торговле людьми.

Вальдемар Лоренц, директор бизнес – направления ”Косметика” компании «Хенкель Украина» вручил приз победительнице и отметил: «Компания Henkel неизменно радует своих потребителей исключительным качеством своих продуктов. Сегодня мы рады возможности подарить Светлане еще один приятный сюрприз от компании Henkel - поездку в Вену с возможностью посетить региональный головной офис компании. Позвольте пожелать Вам приятной поездки и ярких впечатлений».

За дополнительной информацией о компании, пожалуйста, обращайтесь:

Татьяна ВасиленкоМенеджер по корпоративным коммуникациям компании «Хенкель» в Украине«Хенкель Украина», Тел.: +38 044 569 96 22Факс: +38 044 569 96 01e-mail: tatyana.vasilenko@ua.henkel.com Анна СердюкМенеджер PR-проектов компании «Хенкель» в УкраинеWillard Public Relations,Тел. +38 044 502 30 05Факс: +38 044 501 23 42e-mail: anna.serdyuk@twg.com.ua