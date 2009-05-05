В Украине открылся фестиваль «Белорусская весна»

Киев. 5 мая. УНИАН. В Украине открылся фестиваль белорусской культуры «Белорусская весна».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор фестиваля Илько ГЛАДШТЕЙН.

«В этом году фестиваль «Белорусская весна» проходит не только в Киеве. С представителями белорусской культуры смогут встретиться Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Харьков, Донецк, Бровары, Кременчуг и Луганск», - сказал И.ГЛАДШТЕЙН.

Координатор фестиваля сообщил, что фестиваль открылся 3 мая традиционным перфомансом на Майдане Независимости в Киеве «Лыжи на асфальте».

В свою очередь, поэт Дмитрий ЛАЗУТКИН отметил, что в рамках фестиваля состоится традиционный командный поэтический слэм «Украина-Беларусь».

«В прошлом году победила белорусская сборная. В этом году мы надеемся победить в этом матче-реванше», - отметил капитан украинской поэтической сборной.

В рамках фестиваля состоятся демонстрация фильмов белорусских авторов, концерты белорусских групп, литературные вечера и творческие выставки. «Кроме того, мы планируем провести круглый стол для обсуждения вопроса цензуры в СМИ и книгоиздательстве», - сообщил И.ГЛАДШТЕЙН.

Справка УНИАН. Фестиваль «Белорусская весна» проходит в Украине ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится по инициативе группы украинских белорусов и украинцев «Солидарность».