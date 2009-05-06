Настоятель херсонского Свято-Успенского собора заявляет о попытках представителей местной власти продать имущество, на которое претендует церковь

Киев. 6 мая. УНИАН. Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора, архимандрит АЛЕКСИЙ заявляет о попытках представителей власти Херсона перевести из коммунальной в частную собственность церковное имущество, которое должно было быть возвращено церковной общине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Архимандрит АЛЕКСИЙ отметил, что в 1992 году Свято-Успенский кафедральный собор был возвращен Украинской православной церкви, но шесть домов, которые раньше принадлежали этой церкви, не вернули.

Архимандрит АЛЕКСИЙ сообщил, что обращался к городскому председателю Херсона Владимиру САЛЬДО с просьбой возвратить один из этих шести домов, который высвободился в июле 2008 года после переезда из него «городской справки». По словам настоятеля, он получил от городского совета ответ, в котором отмечалось, что вопросы об использовании этого дома будут решать депутаты на сессии горсовета.

Архимандрит АЛЕКСИЙ утверждает, что в это же время частными лицами был заключен договор купли-продажи данного помещения, несмотря на то, что имущество находится в коммунальной собственности. Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора отметил, что Апелляционный суд Херсонской области признал недействительным настоящий договор, поскольку лицо, которое якобы продавало этот дом, четко заявило, что не принимало участия в этой сделке, а паспорт у него украли в середине 2007 года.

Настоятель собора сообщил, что на сегодняшний день судебные процессы по этому делу продолжаются. По его словам, на него оказывает давление один из депутатов Херсонского городского совета, который якобы и претендует на это помещение.

Архимандрит АЛЕКСИЙ заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека, если в Украине не удастся “найти справедливость”.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции правозащитник Эдуард БАГИРОВ отметил, что “в этой истории его возмущает бездеятельность органов прокуратуры”.

По его словам, несмотря на обращения в органы прокуратуры, они не принимают мер по прекращению “рейдерства группы лиц” в отношении церковного имущества. Он отметил, что в Херсоне отрабатывается “система отбирания у городских общин помещений”.