Клей Loctite от «Хенкель» побил мировой рекорд

Компания «Хенкель» зарегистрировала новый рекорд в Книге рекордов Гиннеса – с помощью клея поднят самый тяжелый автомобиль. Благодаря уникальным возможностям Суперклея Loctite, «Хенкель» сумела поднять автомобиль общим весом более пяти тонн.

Суперклей Loctite сегодня может с уверенностью заявлять, что он самый сильный в мире. Всего девяти капель хватило для того, чтобы убедить в этом жюри. Рекорд Книги Гиннеса в номинации «самый тяжелый автомобиль, поднятый с помощью клея» закреплен за клеем Loctite. Суперклей Loctite сумел удержать черный пикап вместе с закрепленным на нем небольшим автомобилем, общий вес поднятой конструкции составил 5,02 тонны – почти на целую тонну больше ранее зарегистрированного рекорда.

Продукт, который был использован для этого удивительного эксперимента, не какая-то экзотика из космоса, а классический жидкий Суперклей Loctite, который можно купить в магазинах по всему миру. Суперклей Loctite обеспечивает сильное, быстрое и надежное соединение и предназначен для ежедневного использования и самых разнообразных материалов.

«С широчайшим ассортиментом Суперклеев Loctite мы можем удовлетворить практически любой запрос клиента, - говорит Таня Стормер, международнй маркетинг менеджер отдела «Суперклеи и эпоксидные смолы», - Наш новый ультрагелевый Суперклей Loctite расширяет возможности применения классических растворимых клеев, позволяя склеивать такие материалы, как кожа и резина». Как это произошло с большинством потребительских продуктов Loctite, такой прорыв стал возможен благодаря развитию профессиональных промышленных клеев. Но уже на стадии развития стало ясно, что потребители по всему миру смогут воспользоваться преимуществами этой новой технологии.

Чтобы продемонстрировать клеящую силу Loctite, в течение многих лет успешно использовался визуальный имидж «приклеенного человека» - человека, подошвы ботинок которого приклеены к потолку всего несколькими каплями Суперклея Loctite. В этом году «приклеенный человек» покинет свое место. Чтобы продемонстрировать многообразие возможностей использования Суперклеев Loctite практически для всех возможных склеиваемых поверхностей, в новом ролике весны 2009 года он появится на крыле самолета и трамплине плавательного бассейна. А сейчас, ко всем возможностям, которые уже продемонстрировал «приклеенный человек», добавилась запись в Книге рекордов Гиннеса, которая еще раз убедительно и наглядно подтверждает силу и скорость действия Суперклея Loctite. В Украине этот продукт представлен под торговой маркой «Супер Момент»

За дополнительной информацией о компании, пожалуйста, обращайтесь:

Татьяна ВасиленкоМенеджер по корпоративным коммуникациям компании ««Хенкель»» в Украине««Хенкель» Украина», Тел.: +38 044 569 96 22Факс: +38 044 569 96 01e-mail: tatyana.vasilenko@ua.henkel.com Анна СердюкМенеджер PR-проектов компании ««Хенкель»» в УкраинеWillard Public Relations,Тел. +38 044 502 30 05Факс: +38 044 501 23 42e-mail: anna.serdyuk@twg.com.ua

“Henkel - A Brand like a Friend”. Компания ««Хенкель»» уже более 130 лет является лидером в области технологий и производства товаров, которые делают жизнь людей легче, лучше и прекраснее. Компания ««Хенкель»», вошедшая в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний журнала Fortune, работает в трех основных направлениях – «Моющие и чистящие средства», «Косметика и средства личной гигиены», «Клеевые технологии» (строительные смеси, бытовые, обойные и промышленные клеи, средства для обработки поверхностей). Более 60 процентов продаж компании приходится на товары народного потребления, и около 40 процентов – на промышленные товары. В 2008 финансовом году объем продаж компании ««Хенкель»» составил 14,131 млрд. евро, скорректированная операционная прибыль составила 1,460 млрд. евро. В компании ««Хенкель»» работает более 55 000 сотрудников в разных странах мира. Жители почти 125 стран мира доверяют продукции и технологиям ««Хенкель»».

В Украине компания ««Хенкель»» представлена двумя юридическими единицами – ««Хенкель» Украина» и ««Хенкель» Баутехник (Украина)». Наиболее широко известны следующие бренды компании: моющие и чистящие средства – Persil, Pur, Bref, Silan, Perwoll, Rex, Losk; косметика и средства личной гигиены – Fa, Taft, Sсhauma, GlissКur, Seborin, Palette, Brillance, Natural&Easy, Diademine; строительные смеси, бытовые и обойные клеи – Ceresit, Thomsit, Момент, Metylan, Pritt, Makroflex; промышленные клеи и средства для обработки поверхностей – Teroson, Liofol, Dorus, Technomelt, Optal, Loctite.