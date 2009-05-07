Механизмы реализации решений КМУ о платных услугах будут разработаны с учетом предложений студенчества – МОН

Киев. 7 мая. УНИАН. Механизмы реализации решений правительства о расширении платных услуг в сфере высшего образования, а также о сокращении государственного заказа будут разработаны с учетом предложений студенчества.

Об этом сообщил начальник отдела мониторинга высшего образования Департамента высшего образования Министерства образования и науки Николай ФОМЕНКО сегодня в УНИАН, выступая в рамках круглого стола «Образовательные реформы Кабмина: узаконивание коррупции или общественная необходимость?».

«Приказа Министерства образования о порядке введения в действие этих постановлений еще нет. На сегодняшний день этот документ еще отрабатывается, изучается. Я думаю, что процедура введения в действие этого постановления будет отработана с участием общественного студенческого совета. Мы будем советоваться, предметно все это обсудим и учтем все пожелания студентов о механизмах реализации этих решений», - сказал Н.ФОМЕНКО.

В то же время, по его словам, в настоящее время в Украине работает 881 высшее учебное заведение. «Если мы посмотрим на аналогичные показатели в европейских странах, то это в десятки разов больше, чем необходимо. Сеть ВУЗов у нас сегодня является распыленной. И это проблема высшего образования Украины», - считает он.

Н.ФОМЕНКО сообщил, что Министерство образования не прогнозирует существенного напряжения в связи с решением о сокращении государственного заказа. «Мы не прогнозируем, что это будет тяжелый удар для высших учебных заведений, мы не прогнозируем сокращения преподавательских кадров, не планируем сокращения или закрытия высших учебных заведений. Что касается платного обучения, то понятно, что в условиях кризиса сложно будет, в первую очередь, частных учебным заведениям», - пояснил представитель Министерства образования.

По его словам, необходимость сокращения государственного заказа в ВУЗах продиктована сложной демографической ситуацией. «Есть реальная демографическая ситуация. В этом году у нас на 37 тысяч выпускников школ меньше по сравнению с 2008 годом, а на тестирование зарегистрировалось на 50 тыс. 610 человек меньше, чем в прошлом году. Определенная логика сокращения госзаказа есть», - отметил он.

Представитель Минобразования также сообщил, что в прошлом году 82 высших учебных заведения, находящихся в сфере управления Министерства образования и науки не выполнили государственный заказ в полном объеме. «Уже на протяжении последних четырех лет на первый курс зачисляется за счет государственного бюджета около 50% студентов. А если говорить о выполнении госзаказа в прошлом году, то высшие учебные заведения на уровень квалификации младшего специалиста не добрали 4 тыс. 258 мест, на уровень бакалавра – 168 мест, на уровень специалиста – 2 тыс. 247 мест», - подчеркнул Н.ФОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 мая представители студенческих организаций заявили о намерении бороться за полную отмену постановлений и распоряжения Кабинета Министров Украины о расширении платных услуг в сфере высшего образования. В частности, о введении платы за отработку студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были пропущены без уважительных причин.

По мнению студентов, решения правительства противоречит ст. 53 Конституции Украины в части гарантий гражданам бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе и ст. 42 Закона «Об образовании».

Справка УНИАН. Поводом к началу студенческих выступлений стало постановление Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 года №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями). Национальный студенческий союз направил письма первым лицам государства, которые подписали более 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля относительно расширения перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.