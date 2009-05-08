В КИУ прогнозируют, что на будущих выборах будет активно использоваться подкуп избирателей

Киев. 8 мая. УНИАН. Комитет избирателей Украины прогнозирует, что в связи с экономическим кризисом и высоким уровнем разочарования избирателей в политических силах подкуп будет широко применяться во время предстоящих избирательных кампаний.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что в течение 2008 и первой половины 2009 года в Украине состоялся ряд внеочередных местных выборов, однако активность партий по участию в местных выборах была очень низкой. А.ЧЕРНЕНКО отметил, что во всех избирательных кампаниях больше всего были представлены кандидаты от Партии регионов и “Единого Центра”. Незначительное представительство имели Блок Юлии Тимошенко, Блок Литвина, Народный Союз Наша Украина, ВО «Свобода». “Все остальные политические силы фактически проигнорировали внеочередные местные выборы”, - сказал он.

В то же время, по словам А.ЧЕРНЕНКО, наиболее эффективной и относительно недорогой технологией на внеочередных местных выборах оказался подкуп избирателей. По имеющейся в СМИ информации эту технологию применяли Блок Литвина и Гражданский актив Киева на выборах депутатов Киесовета и Партия регионов на выборах в Тернопольский областной совет.

Все более распространенным, добавил он, становится использование судов для влияния на избирательный процесс. При этом, по словам А.ЧЕРНЕНКО, опыт внеочередных местных выборов показал, что непосредственная работа с избирателями оказалась более эффективной, чем агитация через средства массовой информации. Он подчеркнул, что на будущих выборах успешными будут те политические силы, которые имеют разветвленную и действенную сеть. На сегодняшний день такими структурами владеют Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок Литвина и “Единый Центр”.

А.ЧЕРНЕНКО также отметил, что КИУ констатирует, что „админресурс”, как определяющий фактор влияния на избирательный процесс на сегодняшний день исчерпал свою эффективность. Он добавил, что ни одна политическая сила не владеет монополией на „административный ресурс”, а органы исполнительной власти, местного самоуправления, предприятия и учреждения возглавляют представители разных политических сил. Кроме того, КИУ отмечает все большее влияние новых информационных технологий на будущие выборы. А.ЧЕРНЕНКО отметил, что увеличение количества интернет-пользователей в Украине и появление новых механизмов коммуникации делает эти технологии все более эффективными. По его словам, сегодня интернет используется политическими силами в основном для „легализации” компрометирующей информации, а также формирования общественного мнения через имиджевые статьи, блоги и комментарии на популярных информационных сайтах.

В свою очередь политтехнолог Владимир ЦИБУЛЬКО заметил, что на сегодняшний день уже отошла в прошлое такая модель выборов как “выборы-фестиваль”, когда в избирательном процессе активно использовались услуги популярных артистов. “Сейчас в Украине происходит возвращение к старым классическим технологиям”, - сказал он. При этом, по словам В.ЦИБУЛЬКО, избирательные технологии возвращаются к классике, в частности, к борьбе политических сил за интересы общества. “Общество устало от популизма. Голосование за популистов – это все равно, что попытка выиграть у “Однорукого бандита” на игровых автоматах”, - добавил он.